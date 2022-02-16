У Мережі висміюють нову фотосесію екс-дівчини Каньє Веста. В чому причина?

Автором нової реалістичної зйомки став німецький фотограф Юрген Теллер, якого обожнюють Chanel, Saint Laurent та Louis Vuitton

У Мережі висміяли нову фотосесію Джулії Фокс / Фото: thecut.com

Кинута, але не розбита, екс-подружка Каньє Веста відкрила показ Laquan Smith у Нью-Йорку у день святого Валентина. А зараз The Cut поділилися новою фотосесією Джулії Фокс, яку не обговорюють лише люди без почуття гумору.

Автор провокаційної та не зовсім стандартної зйомки – німецький фотограф Юрген Теллер, якому не вперше дістається за реалістичний стиль. Але, як би там не було, саме цими далеко не ідеальними за концепцією та змістом кадрами майстер і підкуповує такі бренди як Chanel, Saint Laurent та Louis Vuitton.

Реклама

У Мережі висміяли нову фотосесію Джулії Фокс / Фото: thecut.com

У Мережі висміяли нову фотосесію Джулії Фокс / Фото: thecut.com

Але ми, прості люди, далекі від художніх уявлень про прекрасне. Зате з гумором у нас все гаразд.

Реклама

Люблю, коли Юрген Теллер робить нову зйомку, бо можу довго сміятися з коментарів.

- пишуть у Twitter.

У Мережі висміяли нову фотосесію Джулії Фокс / Фото: thecut.com

У Мережі висміяли нову фотосесію Джулії Фокс / Фото: thecut.com

Реклама

У Мережі висміяли нову фотосесію Джулії Фокс / Фото: thecut.com

Так, нову фотосесію Джулії Фокс уже встигли порівняти із фотосесією Кім Кардаш'ян 2015 року.

i just know the KarJenner group chats are blowing up of juergen teller doing the hot-woman-on-a-pile-of-dirt pic with julia fox years after first doing it with kim pic.twitter.com/wXQY90YDui - Jenna Amatulli (@ohheyjenna) February 14, 2022

Я знаю, що сімейні чати Кардаш'ян-Дженнер зараз розриваються через те, що Юрген Теллер повторив фото "сексуальної жінки на купі сміття" з Джулією Фокс через пару років після того, як вперше зробив це з Кім.

У Мережі висміяли нову фотосесію Джулії Фокс / Фото: thecut.com

У Мережі висміяли нову фотосесію Джулії Фокс / Фото: thecut.com

Нагадаємо, що нещодавно Кім Кардашьян знялася для Vogue і розповіла про розлучення, новий хлопець і дітей. І, судячи з усього, у Каньє більше немає шансів, тому Джулія Фокс все ще може вийти.

Також Кім Кардаш'ян показала, у чому зустріла День закоханих. Знаменитість, незважаючи на всюдисущу романтичну атмосферу, віддала перевагу рожевому кольору – стильному total black.