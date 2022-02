У Мережі висміюють нову фотосесію екс-дівчини Каньє Веста. В чому причина?

Кинута, але не розбита, екс-подружка Каньє Веста відкрила показ Laquan Smith у Нью-Йорку у день святого Валентина. А зараз The Cut поділилися новою фотосесією Джулії Фокс, яку не обговорюють лише люди без почуття гумору.

Автор провокаційної та не зовсім стандартної зйомки – німецький фотограф Юрген Теллер, якому не вперше дістається за реалістичний стиль. Але, як би там не було, саме цими далеко не ідеальними за концепцією та змістом кадрами майстер і підкуповує такі бренди як Chanel, Saint Laurent та Louis Vuitton.

Але ми, прості люди, далекі від художніх уявлень про прекрасне. Зате з гумором у нас все гаразд.

- пишуть у Twitter.

Так, нову фотосесію Джулії Фокс уже встигли порівняти із фотосесією Кім Кардаш'ян 2015 року.

