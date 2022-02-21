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Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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21 февраля, 11:39
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Актриса призналась, что очень болезненно воспринимала критику о том, что она выглядит старше своих лет
Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах
Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах / Фото: thetimes.co.uk

Популярная актриса, которая недавно выпустила средства для уборки дома, снялась в новой фотосессии для издания Sunday Times Style. В интервью журналу 57-летняя Кортни Кокс рассказала, почему решилась на некоторые бьюти-процедуры.

Актриса призналась, что в какой-то период жизни ей начали часто говорить о том, что она выглядит старше своего возраста. Кортни тяжело давалась такая критика, поэтому захотелось угнаться за молодостью с помощью ботокса.

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Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах
Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах / Фото: thetimes.co.uk

Я просто не понимала, что на самом деле выгляжу странно со всеми этими инъекциями. Я делала со своим лицом то, что никогда не повторила бы сейчас.

— призналась актриса в беседе с журналистами.

Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах
Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах / Фото: thetimes.co.uk

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Кортни Кокс подчеркнула, что сейчас решила стареть естественно, насколько это возможно.

Сейчас я изучаю различные бьюти-продукты, чтобы выглядеть немного лучше. Я стараюсь соблюдать рутину, но едва ли она влияет так, как то, что я уже сделала со своим лицом.

Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах
Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах / Фото: thetimes.co.uk

Что касается фотосессии, то образы Кортни Кокс получились очень стильными. Она позировала в оверсайз-жакетах, классическом костюме, элегантном платье из эко-кожи и брюках палаццо.

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Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах
Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах / Фото: thetimes.co.uk

Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах
Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах / Фото: thetimes.co.uk

Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах
Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах / Фото: thetimes.co.uk

Также смотрите: Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч и другие звезды поражают воображение на обложках глянца.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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