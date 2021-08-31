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Король епатажу: Біллі Портер в чорно-білому образі на прем'єрі мюзиклу "Попелюшка"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
31 серпня, 11:40
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51-річний артист в ефектному цибулі нагадував фею-хрещену зі знаменитої дитячої казки Шарля Перро, яку він і втілив на екрані
Біллі портер на прем'єрі мюзиклу "Попелюшка"
Біллі портер на прем'єрі мюзиклу "Попелюшка" / Фото: REUTERS

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра кіноадаптації діснеївського мультфільму "Попелюшка", трейлер якого випустили раніше . Захід пройшов в Грецькому театрі на відкритому повітрі. Зоряні гості пройшлися по фіолетовій доріжці, яка була обрана замість традиційної червоної, щоб підкреслити королівську приналежність героїв казки Шарля Перро.

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Біллі Портер, який зіграв одну з головних ролей – фею-хрещену, з'явився на заході в чорно-білому образі. 51-річний американський актор прибув на прем'єру в чорному короткому жакеті, білій спідниці довжини максі і білих ботфортах на високій платформі.

Біллі портер прибув на прем'єру "Попелюшки"
Біллі портер прибув на прем'єру "Попелюшки" / Фото: REUTERS

На спину артист надів білу накидку з довгим шлейфом і великим бантом. З аксесуарів Біллі вибрав прозорий клатч, безлічь кілець, браслетів і намист.

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Нагадаємо, 3 вересня на Amazon Prime Video вийде мюзикл "Попелюшка". Вперше в історії фільм був знятий з гендерно-нейтральним персонажем, якого і втілив на екрані Біллі Портер.

Головну роль в картині зіграла кубино-американська співачка Каміла Кабельо. У фільмі з'явиться і Пірс Броснан в ролі короля Рована. Також одні з ролей зіграють Джеймс Корден і Міссі Елліотт.

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Дивіться в ролику, як Біллі Портер відвідав "Оскар" :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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