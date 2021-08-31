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Король эпатажа: Билли Портер в черно-белом образе на премьере мюзикла "Золушка"

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
31 августа, 11:40
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51-летний артист в эффектном луке напоминал фею-крестную из знаменитой детской сказки Шарля Перро, которую и воплотил на экране
Билли Портер на премьере мюзикла "Золушка"
Билли Портер на премьере мюзикла "Золушка" / Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе состоялась премьера киноадаптации диснеевского мультфильма "Золушка", трейлер которого выпустили ранее. Мероприятие прошло в Греческом театре на открытом воздухе. Звездные гости прошлись по фиолетовой дорожке, которая была выбрана вместо традиционной красной, чтобы подчеркнуть королевскую принадлежность героев сказки Шарля Перро.

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Билли Портер, который сыграл одну из главных ролей – фею-крестную, появился на мероприятии в черно-белом образе. 51-летний американский актер прибыл на премьеру в черном укороченном жакете, белой юбке длины макси и белых ботфортах на высокой платформе.

Билли Портер прибыл на премьеру "Золушки"
Билли Портер прибыл на премьеру "Золушки" / Фото: REUTERS

На спину артист надел белую накидку с длинным шлейфом и большим бантом. Из аксессуаров Билли предпочел прозрачный клатч, множеством колец, браслетов и ожерелий.

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Напомним, 3 сентября на Amazon Prime Video выйдет мюзикл "Золушка". Впервые в истории фильм был снят с гендерно-нейтральным персонажем, которого и воплотил на экране Билли Портер.

Главную роль в картине сыграла кубино-американская певица Камила Кабельо. В фильме появится и Пирс Броснан в роли короля Рована. Также одни из ролей сыграют Джеймс Корден и Мисси Эллиотт.

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Смотрите в ролике, как Билли Портер посетил "Оскар":

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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