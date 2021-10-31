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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Вишивка у вигляді вульви, гамівна сорочка і безтурботність: KARPOVA випустили екоколекцію осінь 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
31 жовтня, 09:00
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Власне відчуття жіночності та хоробрість сказати "ні" прийнятим соціальним нормам. Засновник та дизайнер бренду Ірина Карпова представила нову колекцію
Лукбук колекції KARPOVA сезону осінь-зима 2021
Лукбук колекції KARPOVA сезону осінь-зима 2021 / Фото: пресслужба

Український бренд KARPOVA представив нову колекцію сезону осінь-зима 2021 під назвою Ethical & Environmentally. Вона присвячена визволенню від сорому бути тим, ким нас створила природа.

Головна особливість нової колекції – вишивка у вигляді вульви, що символізує красу природності. Не можна соромитись того, що є у людини, адже все що природно – чудово.

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Так, універсальний корсет імітує чоловічі статеві органи, лонгслів з рукавом-кльош звертає увагу на ментальне здоров'я (коли людина стає заручником стресу і перетворюється на міського божевільного), джинси з довгими нитками-волосами відображають позицію вибору Put a comma: thickets not cut!, а застібки у вигляді сорочки – посилання на безтурботне дитинство, з яким нове покоління не завжди готове прощатись.

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Я на особистому досвіді розумію, наскільки власне відчуття жіночності може бути задавлене соціальними правилами. Прийшовши до усвідомлення божественності, але не унікальності всіх частин свого тіла, соціально нав'язаний сором зник сам собою. Але не всім легко дійти цієї думки самостійно. Філософія бренду KARPOVA допомагає мені говорити про проблему та бути почутою, а також бути корисною світові та всім тим, хто потребує підтримки!,

– наголошує засновник та дизайнер бренду Ірина Карпова.

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Речі в колекції створені з органічної бавовни та джуту. Матеріал не проходив хімічне очищення, обробку, фарбування та використовується в природному вигляді.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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