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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Як молодому українському дизайнеру Івану Фролову вдалося підкорити світ моди

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
25 жовтня, 18:55
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Перша леді України Олена Зеленська і світові знаменитості мають в своєму гардеробі речі від українського бренду FROLOV. Розповідаємо, як бути наймолодшим успішним дизайнером в світі моди
Відео: Сьогодні

"Сьогодні" першими відвідали новий хаб модельєра Івана Фролова, де він розповів про деталі майбутньої колекції.

Дизайнер Іван Фролов – засновник власного однойменного бренду одягу. Його сукні, корсети та спідниці – це відвертість в стриманій формі.

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FROLOV це насамперед про любов, сексуальності, про своє власне дослідженні, – коментує дизайнер.

Одяг Івана Фролова можна знайти в гардеробі у Дуа Ліпи, Гвен Стефані, Міли Йовович. Українські зірки, серед яких Джамала і Монатік, а також дружина президента вибирають речі модельєра.

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Іван розповів, що свою першу сукню він створив в 13 років. Тоді хлопець працював в танцювальному ательє, де шили костюми для спортивно-бальних танців. Іван сам придумав сукню, пошив її та продав в Інтернеті.

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Свою першу капсульну колекцію Фролов представив в 17 років для конкурсу молодих дизайнерів. Вже через кілька років його одяг носитимуть на червоних доріжках, а сам він стане наймолодшим вітчизняним дизайнером, якіий взяв участь в Ukrainian Fashion Week.

Організатор українського Тижня моди Ірина Данилевська зазначила:

Це людина, яка стала успішним дуже швидко тільки завдяки своєму таланту і тому, що він ніколи не зраджував своїй мрії.

Спочатку вітчизняні магазини неохоче бралися продавати речі наших модельєрів. Але наряди FROLOV швидко закохали в себе, тому зараз їх можна знайти в вітринах і на стійках головного універмагу країни – ЦУМ.

Іван також розповів, що зараз працює над новою колекцією, яку представить вже в листопаді. Вона присвячена золотій ері Лос-Анджелеса. Дизайнер обіцяє показати знакові для бренду речі (корсетні вироби, вишивка і кристали), а також багато нових несподіваних варіантів.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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