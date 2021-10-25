Як молодому українському дизайнеру Івану Фролову вдалося підкорити світ моди

"Сьогодні" першими відвідали новий хаб модельєра Івана Фролова, де він розповів про деталі майбутньої колекції.
Дизайнер Іван Фролов – засновник власного однойменного бренду одягу. Його сукні, корсети та спідниці – це відвертість в стриманій формі.
FROLOV це насамперед про любов, сексуальності, про своє власне дослідженні, – коментує дизайнер.
Одяг Івана Фролова можна знайти в гардеробі у Дуа Ліпи, Гвен Стефані, Міли Йовович. Українські зірки, серед яких Джамала і Монатік, а також дружина президента вибирають речі модельєра.
Далі по темі
Іван розповів, що свою першу сукню він створив в 13 років. Тоді хлопець працював в танцювальному ательє, де шили костюми для спортивно-бальних танців. Іван сам придумав сукню, пошив її та продав в Інтернеті.
Свою першу капсульну колекцію Фролов представив в 17 років для конкурсу молодих дизайнерів. Вже через кілька років його одяг носитимуть на червоних доріжках, а сам він стане наймолодшим вітчизняним дизайнером, якіий взяв участь в Ukrainian Fashion Week.
Організатор українського Тижня моди Ірина Данилевська зазначила:
Це людина, яка стала успішним дуже швидко тільки завдяки своєму таланту і тому, що він ніколи не зраджував своїй мрії.
Спочатку вітчизняні магазини неохоче бралися продавати речі наших модельєрів. Але наряди FROLOV швидко закохали в себе, тому зараз їх можна знайти в вітринах і на стійках головного універмагу країни – ЦУМ.
Іван також розповів, що зараз працює над новою колекцією, яку представить вже в листопаді. Вона присвячена золотій ері Лос-Анджелеса. Дизайнер обіцяє показати знакові для бренду речі (корсетні вироби, вишивка і кристали), а також багато нових несподіваних варіантів.
Читайте також:
- Наші в Парижі: український дизайнер Юлія Перекрестова розповіла, як і навіщо вирушила в столицю моди
- Тіна Кароль зачарувала сексуальним образом в сукні від FROLOV за 2580 євро