Як виглядає найдорожчий дитячий візок Dior за 223 тис. грн

Розробники "транспортного засобу" обіцяють, що коляска служитиме дитині кілька перших років її життя вірою та правдою

Новий візок Baby Dior за 223 тис. грн / Фото: dior.com

Раніше ми показували, як виглядають найдорожчі кросівки Dior на підборах за 41 тис. грн, але ця ціна меркне перед дитячим візком бренду за 223 тис. грн. Зараз розповімо, які принади можна отримати за ці гроші.

Baby Dior та Inglesina House випускають комплект коляски з люлькою. Слідом за своїм першим дитячим візком з косим принтом, Baby Dior повертається в сезоні весна-літо 2022 з коляскою-люлькою Combo.

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Новий візок Baby Dior за 223 тис. грн / Фото: dior.com

Ця комбінація колясок — партнерство з італійським будинком Inglesina. Деталі коляски представлені у вигляді шкіряного керма з гравіюванням Dior, виготовлених на замовлення передніх коліс Dior з поворотом на 360 градусів, регульованого навісу, двостороннього сидіння (його можна розташувати обличчям вперед або обличчям до батька), а також захисту від ультрафіолету, що знімається і миється. Цілісний капюшон представлений з розумною системою вентиляції.

Новий візок Baby Dior за 223 тис. грн / Фото: dior.com

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Установка має універсальну раму, яку можна безпечно складати або розкладати. І люлька, і коляска підходять за розміром для кількох перших років життя будь-якої дитини, навіть рослої.

Новий візок Baby Dior за 223 тис. грн / Фото: dior.com

Ця італійська коляска на сайті бренду продається за преміальною ціною приблизно 7900 доларів США (223 тис. грн).

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Нагадаємо, 23-річний футболіст Кіліан Мбаппе став амбасадором Dior. Спортсмен представляє парфуми Sauvage та колекцію чоловічого одягу.

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