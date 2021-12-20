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23-річний футболіст Кіліан Мбаппе став амбасадором Dior. Дивіться перші кадри кампанії

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
20 грудня, 22:04
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Футболіст представляє парфуми Sauvage та колекцію чоловічого одягу
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе став новим глобальним амбасадором Dior
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе став новим глобальним амбасадором Dior / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найперспективніших футболістів сучасності та найкращий молодий гравець чемпіонату світу 2018 року Кіліан Мбаппе став глобальним амбасадором будинку Dior, який нещодавно разом з іншими брендами влип у скандальну історію з жорстоким поводженням з тваринами. Французький спортсмен представляє парфуми Sauvage та колекцію чоловічого одягу, розробленого креативним директором будинку Кімом Джонсом.

У своєму Instagram Мбаппе написав:

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Я радий повідомити, що тепер офіційно є частиною будинку Dior. З нетерпінням чекаю, коли зможу поділитися результатами нашої співпраці у галузі чоловічої моди та ароматів Sauvage.

Футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе став новим глобальним амбасадором Dior
Футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе став новим глобальним амбасадором Dior / Фото: Инстаграм

Кіліан став членом сім'ї Dior, до якої також входять Джонні Депп і Роберт Паттінсон. Представники марки розповіли, що планують працювати з футболістом у низці майбутніх проектів.

Кіліан давно зізнавався у любові роботам Кіма Джонса у Dior. Також він одним із перших отримав у подарунок від дизайнера нову версію кросівок Air Dior.

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Футболіст приєднався до сім'ї Dior, до якої також входять актори Джонні Депп та Роберт Паттінсон
Футболіст приєднався до сім'ї Dior, до якої також входять актори Джонні Депп та Роберт Паттінсон / Фото: dior.com

Нагадаємо, що Dior вибачилися за те, що понівечили китаянок у новій рекламі бренду.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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