Как выглядит самая дорогая детская коляска Dior за 223 тыс. грн

Разработчики "транспортного средства" обещают, что коляска будет служить ребенку несколько первых лет его жизни верой и правдой

Новая коляска Baby Dior за 223 тыс. грн / Фото: dior.com

Ранее мы показывали, как выглядят самые дорогие кроссовки Dior на каблуке за 41 тыс. грн, но эта цена меркнет перед детской коляской бренда за 223 тыс. грн. Сейчас расскажем, какие прелести можно получить за эти деньги.

Baby Dior и Inglesina House выпускают комплект коляски с люлькой. Вслед за своей первой детской коляской с косым принтом, Baby Dior возвращается в сезоне весна-лето 2022 с коляской-люлькой Combo.

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Новая коляска Baby Dior за 223 тыс. грн / Фото: dior.com

Эта комбинация колясок — продолжающееся партнерство с итальянским домом Inglesina. Детали коляски представлены в виде кожаного руля с гравировкой Dior, изготовленных на заказ передних колес Dior с поворотом на 360 градусов, регулируемого навеса, двустороннего сиденья (его можно расположить лицом вперед или лицом к родителю), а также съемной и моющейся защиты от ультрафиолета. Цельный капюшон представлен с умной системой вентиляции.

Новая коляска Baby Dior за 223 тыс. грн / Фото: dior.com

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Установка также имеет универсальную раму, которую можно безопасно складывать или раскладывать. И люлька, и коляска подходят по размеру для нескольких первых лет жизни любого ребенка, даже рослого.

Новая коляска Baby Dior за 223 тыс. грн / Фото: dior.com

Эта итальянская коляска на сайте бренда продается по премиальной цене примерно в 7900 долларов США (223 тыс. грн).

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Напомним, 23-летний футболист Килиан Мбаппе стал амбассадором Dior. Спортсмен представляет духи Sauvage и коллекцию мужской одежды.

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