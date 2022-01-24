Дивіться: нові чоловічі Birkenstock у колаборації з Dior

Нові чоловічі сабо представлені в 4 кольорах і виконані у двох матеріалах – фетрі та шкірі ягняти

Нова модель Birkenstock у колаборації з Dior / Фото: dior.com

Нещодавно Тиждень моди показав, як має виглядати чоловік за версією Dolce & Gabbana. А на показі Dior стало ясно, що цей бренд вкладає в сенс "стильний чоловічий лук".

Усі помітили нову модель класичних Birkenstock, яку раніше ніде не анонсували. Це ідеальна колаборація зими 2022 року.

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Нова модель Birkenstock у колаборації з Dior / Фото: dior.com

Нова модель Birkenstock у колаборації з Dior / Фото: dior.com

За основу взяли Birkenstock Tokio, класичну модель. Нова пара виготовлена у двох варіантах – фетрі та шкірі ягняти і представлена в чотирьох кольорах: беж, сірий, слонова кістка та молочний шоколад. Сірі також є в принтованому варіанті.

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Нова модель Birkenstock у колаборації з Dior / Фото: dior.com

Нова модель Birkenstock у колаборації з Dior / Фото: dior.com

Ремінець та устілка сабо прикрашені логотипом Dior, а на підошві виконані тіснення монограм обох брендів. Нова пара колекції виготовлена з стійкішим до пошкоджень мисом.

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Нова пара Dior виконана з стійкішим до пошкоджень мисом. / Фото: dior.com

На жаль, поки що немає інформації, коли Birkenstock x Dior надійде у продаж і якою буде їх ціна. Посилаючись на попередні колекції, можна припустити, що сабо коштуватимуть близько 30 тис. грн.

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