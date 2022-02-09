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Як виглядають найдорожчі кросівки Dior на підборах за 41 тис. грн

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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9 лютого, 14:44
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Дивлячись на цю пару взуття та на її ціну, не відразу стає зрозуміло: бренд жартує чи справді така неоднозначна модель користується попитом
Як виглядають найдорожчі кроссовки Dior на каблуку
Як виглядають найдорожчі кроссовки Dior на каблуку / Фото: dior.com

Спортивне взуття з елементами жіночності — не така вже й рідкість: у грудні Nike випустили бутси на підборах, а трохи раніше Balenciaga створили крокси на шпильці. Dior теж не пасуть задніх, тому гордо демонструють свою версію гламурних кросівок D-Zenith на підборах із позолотою.

Флагманський стиль показу мод, D-Zenith, є гібридним твором, що поєднує акценти спортивного одягу з елегантним силуетом ботильйонів. Модель із телячої шкіри білого кольору доповнена носком із технічного трикотажу з написом CHRISTIAN DIOR.

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Як кросівки Dior на підборах за 41 тис. грн
Як кросівки Dior на підборах за 41 тис. грн / Фото: dior.com

Такі деталі як шнурівка, сітчасті та шкіряні вставки та гумова підошва підкреслюють спортивний вигляд. У комплекті з 8-сантиметровим каблуком із золотим оздобленням, натхненим скульптурами Костянтина Бранкузі, ботфорти надають кутюрний штрих будь-якому образу.

— написано в описі товару на сайті Dior.

Як виглядають кросівки Dior на підборах за 41 тис. грн.
Як виглядають кросівки Dior на підборах за 41 тис. грн. / Фото: dior.com

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Ціна такого розкішного твору від кутюр — $1490 (41659 грн). І вони є практично у всіх ходових розмірах. Ще б пак

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Олена Мело Тсіна
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