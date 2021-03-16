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Як знайти голку в домі: 7 порад від реальної до містичної

Сьогодні, 20:41

За допомогою магніту і не тільки: ТОП-7 лайфхаків з пошуку голки

Якщо ви втратили голку в кімнаті, знайти її важко, але можливо. Читайте практичні поради, як відшукати цей невеликий і небезпечний предмет до того, як він встромиться вам у п'яту.

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  • Лайфхак 1. Магніт

Це перше, що спадає на думку, якщо потрібно відшукати невеликий металевий предмет. Водіть ним не дуже швидко в місці передбачуваної втрати. Майте на увазі, що магніт повинен бути досить сильним, щоб вивудити голку з ворсистого килима або щілини в підлозі.

  • Лайфхак 2. Пилосос

Якщо просто пройтися пилососом по кімнаті, є шанс, що він витягне голку з килима, але ви навряд чи це побачите. Натягніть на трубу пилососа панчоху, і тоді зросте ймовірність, що вона не всосется, а залишиться на панчосі.

  • Лайфхак 3. Струшування

Найнебезпечніше місце – це ліжко. Щоб переконатися, що голки там точно немає, ретельно перетрусіть все, що є на дивані або ліжку. І прислухайтеся: голка може тихенько дзвякнути об підлогу.

  • Лайфхак 4. Освітлення

Увімкніть яскравіше світло, а ще краще – озбройтеся потужним ліхтариком. В його променях або при іншому куті падіння світла голка може блиснути і видати себе.

  • Лайфхак 5. Зони пошуку

Не обмежуйтеся тільки тим місцем, де ви востаннє тримали голку в руках. Цілком імовірно, що вона зачепилася за складку вашого одягу, а потім випала в сусідній кімнаті або коридорі. Пошукайте там, де ви тільки що були.

  • Лайфхак 6. Помічник

Цілком можливо, що ви дивитеся на голку і в упор її не бачите – таке буває. Покличте на допомогу когось із домочадців. Разом шукати веселіше, та й очі у нього можуть виявитися більш пильним.

  • Лайфхак 7. Магія

Якщо нічого з переліченого вище вам не допомогло, існує перевірений народний метод, як знайти загублену річ. Повторюйте замовляння: "Чортик, чортик, погрався і віддай!" Багатьом допомагає.

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