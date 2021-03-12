Як почистити чайник від накипу підручними засобами

Шість перевірених способів видалити накип зі стінок чайника

Навіть у фільтрованої проточній воді залишаються солі, які з часом осідають на стінках чайника і впливають на якість і смак напоїв.

Накип в чайнику найефективніше видаляється за допомогою кислот. Тому оцет і лимонна кислота – головні помічники в боротьбі з накипом.

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Лайфхак 1. Як чистити чайник від накипу за допомогою оцту

Як чистити чайник Фото: Depositphotos

Налити 500 мл води в чайник і закип'ятити її. Потім додати в окріп стакан 9% оцту або 1-2 ст.л. оцтової есенції і залишити на годину. Після цього злити рідину і помити чайник за допомогою кухонної губки. Потім закип'ятити в чистому чайнику воду один-два рази і добре його прополоскати, щоб змити всі залишки оцту.

Лайфхак 2. Як чистити чайник від накипу за допомогою лимонної кислоти

Вам буде потрібно 2 ст.л. порошку лимонної кислоти, розведеної в 500 мл води. Залити рідину в чайник і закип'ятити. Якщо наліт не зійшов повністю, пройдіться по стінках чайника губкою. Сполоснути чайник і закип'ятити чисту воду, щоб позбутися усіх залишків.

Лайфхак 3. Як чистити чайник від накипу за допомогою соди

Сода допоможе видалити накип Фото: Pixabay

Щоб прибрати накип зі стінок чайника, потрібно змішати столову ложку соди з 500 мл води. Довести цей розчин до кипіння, а потім залишити його варитися на слабкому вогні півгодини. В кінці процедури змити залишки соди, для чого закип'ятити чисту воду, злити її і прополоскати чайник.

Лайфхак 4. Як чистити чайник від накипу за допомогою газованої води

Наповніть чайник наполовину водою, залийте зверху колу. Потім доведіть суміш до кипіння. Наліт повинен зійти зовсім або хоча б розм'якшитись. Змийте залишки і повторіть процедуру при необхідності.

Лайфхак 5. Як чистити чайник за допомогою шкірки фруктів і картоплі

Чайник можна чистити різними способами Фото: freepik.com

Яблучні, грушеві або миті картопляні очистки покласти в чайник, залити водою і довести до кипіння. Як тільки вода закипить, залишити шкірку остигати протягом 1-2 годин, а потім відмити наліт за допомогою кухонної губки.

Лайфхак 6. Як чистити чайник від накипу за допомогою розсолу

Залийте наполовину чайник розчином з розсолу і води у співвідношенні 1:1 і закип'ятіть кілька разів. Для отримання більш сильного ефекту, можна залишити кипіти чайник на плиті на 20 хвилин.

Дивіться відео, як чай чистить посуд:

Відео: instagram.com/lynsey_queenofclean

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