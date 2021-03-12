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Як почистити чайник від накипу підручними засобами

Сьогодні, 16:08

Шість перевірених способів видалити накип зі стінок чайника

Навіть у фільтрованої проточній воді залишаються солі, які з часом осідають на стінках чайника і впливають на якість і смак напоїв.

Накип в чайнику найефективніше видаляється за допомогою кислот. Тому оцет і лимонна кислота – головні помічники в боротьбі з накипом.

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Лайфхак 1. Як чистити чайник від накипу за допомогою оцту

Як чистити чайник
Як чистити чайник
Фото: Depositphotos

Налити 500 мл води в чайник і закип'ятити її. Потім додати в окріп стакан 9% оцту або 1-2 ст.л. оцтової есенції і залишити на годину. Після цього злити рідину і помити чайник за допомогою кухонної губки. Потім закип'ятити в чистому чайнику воду один-два рази і добре його прополоскати, щоб змити всі залишки оцту.

Лайфхак 2. Як чистити чайник від накипу за допомогою лимонної кислоти

Вам буде потрібно 2 ст.л. порошку лимонної кислоти, розведеної в 500 мл води. Залити рідину в чайник і закип'ятити. Якщо наліт не зійшов повністю, пройдіться по стінках чайника губкою. Сполоснути чайник і закип'ятити чисту воду, щоб позбутися усіх залишків.

Лайфхак 3. Як чистити чайник від накипу за допомогою соди

Сода допоможе видалити накип
Сода допоможе видалити накип
Фото: Pixabay

Щоб прибрати накип зі стінок чайника, потрібно змішати столову ложку соди з 500 мл води. Довести цей розчин до кипіння, а потім залишити його варитися на слабкому вогні півгодини. В кінці процедури змити залишки соди, для чого закип'ятити чисту воду, злити її і прополоскати чайник.

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Лайфхак 4. Як чистити чайник від накипу за допомогою газованої води

Наповніть чайник наполовину водою, залийте зверху колу. Потім доведіть суміш до кипіння. Наліт повинен зійти зовсім або хоча б розм'якшитись. Змийте залишки і повторіть процедуру при необхідності.

Лайфхак 5. Як чистити чайник за допомогою шкірки фруктів і картоплі

Чайник можна чистити різними способами
Чайник можна чистити різними способами
Фото: freepik.com

Яблучні, грушеві або миті картопляні очистки покласти в чайник, залити водою і довести до кипіння. Як тільки вода закипить, залишити шкірку остигати протягом 1-2 годин, а потім відмити наліт за допомогою кухонної губки.

Лайфхак 6. Як чистити чайник від накипу за допомогою розсолу

Залийте наполовину чайник розчином з розсолу і води у співвідношенні 1:1 і закип'ятіть кілька разів. Для отримання більш сильного ефекту, можна залишити кипіти чайник на плиті на 20 хвилин.

Дивіться відео, як чай чистить посуд:

Відео: instagram.com/lynsey_queenofclean

Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь і шкоду чорного чаю.

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Джерело: Сьогодні
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