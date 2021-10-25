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Как молодому украинскому дизайнеру Ивану Фролову удалось покорить мир моды

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
25 октября, 18:55
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Первая леди Украины Елена Зеленская и мировые знаменитости имеют в своем гардеробе вещи от украинского бренда FROLOV. Рассказываем, как быть самым молодым успешным дизайнером в мире моды
Видео: Сегодня

"Сегодня" первыми посетили новый хаб модельера Ивана Фролова, где он рассказал о деталях предстоящей коллекции.

Дизайнер Иван Фролов – основатель собственного одноименного бренда одежды. Его платья, корсеты и юбки – это откровенность в сдержанной форме.

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FROLOV это первую очередь о любви, сексуальности, о своем собственном исследовании, – комментирует дизайнер.

Одежду Ивана Фролова можно найти в гардеробе у Дуа Липы, Гвен Стефани, Милы Йовович. Украинские звезды, среди который Джамала и Монатик, а также жена президента выбирают вещи модельера.

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Иван рассказал, что свое первое платье он создал в 13 лет. Тогда парень работал в танцевальном ателье, где шили костюмы для спортивно-бальных танцев. Иван сам придумал платье, пошил ее и продал в Интернете.

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Свою первую капсульную коллекцию Фролов представил в 17 лет для конкурса молодых дизайнеров. Уже через несколько лет его одежду будут носить на красных дорожках, а сам он станет самым молодым отечественным дизайнеров, принявшим участие в Ukrainian Fashion Week.

Организатор украинской Недели моды Ирина Данилевская отметила:

Это человек, который стала успешным очень быстро только благодаря своему таланту и тому, что он никогда не изменял своей мечты.

Сначала отечественные магазины неохотно брались продавать вещи наших модельеров. Но наряды FROLOV быстро влюбили в себя, поэтому сейчас их можно найти в витринах и на стойках главного универмага страны – ЦУМ.

Иван также рассказал, что сейчас работает над новой коллекцией, которую представит уже в ноябре. Она посвящена золотой эре Лос-Анджелеса. Дизайнер обещает показать знаковые для бренда вещи (корсетные изделия, вышивка и кристаллы), а также много новых неожиданных вариантов.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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