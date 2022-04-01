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Хроники унижения: россиянки жалуются, что не могут купить вещи в бутиках Chanel в Дубае

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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1 апреля, 16:53
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Многие россияне думали, что спрячутся от санкций в Дубае или других теплых странах и их жизнь никоем образом не изменится. На самом деле, не все так просто
Купить брендовые вещи, как и сахар, для россиян теперь большая проблема
Купить брендовые вещи, как и сахар, для россиян теперь большая проблема / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские дивы наконец-то стали осознавать новую реальность, в которой они оказались – бренды уходят с рынка РФ, а за ними и возможность шопинга. Аполитичные ванильные создания привыкли зарабатывать деньги, размещая эффектные снимки в своих аккаунтах в Instagram и, конечно, не могут прийти в себя от блокировки соцсетей.

Часть обеспеченных россиян в панике выехала из страны в теплые страны, чтобы иметь возможность вести привычный образ жизни – покупать люксовые вещи, пить брендовый алкоголь и есть качественные продукты.

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Но, не все оказалось так просто. Дизайнер интерьеров из России Лиза Литвин, пребывающая в Дубае, поделилась в своем Instagram историей несостоявшихся покупок в бутике Chanel. Девушка пришла в дубайский торговый центр Mall of the Emirates, чтобы купить новую сумочку. Персонал бутика согласился продать ей аксессуар только в том случае, если она подпишет специфический договор.

"Итак... Мне не продали сумку! Потому, что (внимание) я из России. С сегодняшнего дня типа у них постановление, они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там. Что?!", – написала Лиза в своих Instagram-сториз.

Публикация возмущенной россиянки в Instagram
Публикация возмущенной россиянки в Instagram / Фото: Коллаж: Сегодня

Также девушка опубликовала фото документа, который русские должны подписать, если они хотят купить вещи в Chanel. Она указала, что в документе есть строчка: "Я не живу в России и не буду носить ее на территории России".

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Напомним, в начале марта Chanel, как и многие другие люксовые бренды одежды, приостановили свою работу в РФ, как ответ на военное вторжение в Украину.

Ранее мы рассказывали, что Louis Vuitton выпустили украшения с рашистской свастикой.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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