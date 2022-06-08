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Фото дня: випускниця з Харкова у вишуканій сукні на тлі розбомбленої школи

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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8 червня, 11:56
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"Російський мир" знищив усі їхні плани, зруйнував будинки та школи, відібрав життя близьких та знайомих. Що запам'ятають діти, які закінчили школу цього року...
Який випускний буде у дітей в 2022 році. Фото: Valerie and family
Який випускний буде у дітей в 2022 році. Фото: Valerie and family

Анна Єпішева опублікувала у своєму Facebook-акаунті фото племінниці з Харкова. 16-річна Валерія у гарній червоній сукні сфотографувалася на тлі того, що залишилося від її школи №134.

... мені 16 років... навчалася в школі 134 у Харкові... було дуже багато друзів зі школи, ми були як одна велика сім'я... З дівчатами ми вибирали сукні та раділи, що всі будуть дуже красиві в день випускного. Але до нас прийшoв "рyсский мир" та зруйнував всі наші плани, про які ми так мріяли! – сказано у пості.

Валерія з Харкова у випускній сукні біля своєї розбомбленої школи (фото: Valerie and family)
Валерія з Харкова у випускній сукні біля своєї розбомбленої школи (фото: Valerie and family)

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Анна розповіла, що цього року її племінниця – випускниця. Вона написала:

Моя племінниця мала закінчити цього року середню школу. Вона з подругами запланували випускний вечір, купили сукні та з нетерпінням чекали великого дня... Потім прийшли росіяни. Її школа була зруйнована від прямого влучення ракети 27 лютого 2022 року. Сьогодні вона повернулася до того, що залишилося від її школи, та до своїх планів на випускний. Дякую, моя люба Валеріє, за те, що ти сильна і смілива, так пишаюся тобою і так сильно тебе люблю.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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