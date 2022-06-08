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Фото дня: выпускница из Харькова в нарядном платье на фоне разбомбленной школы

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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8 июня, 11:56
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"Русский мир" уничтожил все их планы, разрушил дома и школы, отнял жизни близких и знакомых. Что запомнят дети, которые закончили школу в этом году…
Какой выпускной будет у детей в 2022 году. Фото: Valerie and family
Какой выпускной будет у детей в 2022 году. Фото: Valerie and family

Анна Епишева опубликовала в своем Facebook-аккаунте фото племянницы из Харькова. 16-летняя Валерия в красивом алом платье сфотографировалась на фоне того, что осталось от ее школы №134.

... мне 16 лет... училась в школе 134 в Харькове... было очень много друзей из школы, мы были как одна большая семья... С девчонками мы выбирали платья и радовались, что все будут очень красивы в день выпускного, но к нам пришел "русский мир" и разрушил все наши планы, о которых мы так мечтали! – сказано в посте.

Валерия из Харькова в выпускном платье возле своей разбомбленной школы (фото: Valerie and family)
Валерия из Харькова в выпускном платье возле своей разбомбленной школы (фото: Valerie and family)

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Анна рассказала, что в этом году ее племянница – выпускница. Она написала:

Моя племянница должна была окончить в этом году среднюю школу. Она с подругами запланировала выпускной вечер, купили платья и с нетерпением ждали большого дня... Потом пришли россияне. Ее школа была разрушена от прямого попадания ракеты 27 февраля 2022 года. Сегодня она вернулась к тому, что осталось от ее школы, и к своим планам на выпускной. Спасибо, моя дорогая Валерия, за то, что ты сильная и смелая, так горжусь тобой и так сильно тебя люблю.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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