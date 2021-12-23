Зухвалість за межею дозволеного: Настя Каменських показала бунтарський образ

NK | Настя Каменських, яка нещодавно зняла відео з Олександром Реввою для TikTok, викликавши неоднозначну реакцію шанувальників, показала свій образ для гранд-фіналу шоу "Маска". І він вражає!
Вже у суботу 25 грудня о 21:00 відбудеться суперфінал шоу "Маска", де ми дізнаємось ім'я переможця другого сезону. Співачка NK | Настя Каменських показала глядачам свій сміливий образ. Зірка одягла закриту червону міні-сукню з бахроми та сексуальні шкіряні лаковані ботфорти на підборах.
Як аксесуари знаменитість обрала сережки-кафи і два чорні кільця на пальцях. Макіяж знаменитості був не менш ефектним, адже його для Насті Каменських зробили в тон поряд. Зачіска теж дуже незвичайна – об'ємна коса додала бунтарських ноток у образ.
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На знімальному майданчику співачка розповіла, що чекати глядачам від суперфіналу проєкту.
Цей сезон "МАСКИ" вражає ще більше за перший. Ми мали стільки класних номерів! Оля постійно сперечалася, ми з детективами влаштовували своє шоу. Але те, що ви побачите у грандіозному фіналі, здивує вас ще більше
– розповіла NK | Настя Каменських на знімальному майданчику в інтерв'ю каналу "Україна".
Нагадаємо, NK | Настя Каменських разом із своїми колегами, зірковими детективами Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком і DZIDZIO, розгадує знаменитостей під масками у другому сезоні масштабного проєкту каналу "Україна".
Нагадаємо, що незабаром Настя Каменських та VERKA SERDUCHKA разом заспівають "Попа як у Кім" .