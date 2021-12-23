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Зухвалість за межею дозволеного: Настя Каменських показала бунтарський образ

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
23 грудня, 15:30
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Не менше одягу співачка здивувала вибором макіяжу та зачіски
Образ Насті Каменських на гранд-фіналі шоу "Маска"
Образ Насті Каменських на гранд-фіналі шоу "Маска" / Фото: Колаж: Сьогодні

NK | Настя Каменських, яка нещодавно зняла відео з Олександром Реввою для TikTok, викликавши неоднозначну реакцію шанувальників, показала свій образ для гранд-фіналу шоу "Маска". І він вражає!

Вже у суботу 25 грудня о 21:00 відбудеться суперфінал шоу "Маска", де ми дізнаємось ім'я переможця другого сезону. Співачка NK | Настя Каменських показала глядачам свій сміливий образ. Зірка одягла закриту червону міні-сукню з бахроми та сексуальні шкіряні лаковані ботфорти на підборах.

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Як аксесуари знаменитість обрала сережки-кафи і два чорні кільця на пальцях. Макіяж знаменитості був не менш ефектним, адже його для Насті Каменських зробили в тон поряд. Зачіска теж дуже незвичайна – об'ємна коса додала бунтарських ноток у образ.

NK | Настя Каменських здивувала чином на гранд-фіналі шоу "Маска"
NK | Настя Каменських здивувала чином на гранд-фіналі шоу "Маска" / Фото: пресслужба

На знімальному майданчику співачка розповіла, що чекати глядачам від суперфіналу проєкту.

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Цей сезон "МАСКИ" вражає ще більше за перший. Ми мали стільки класних номерів! Оля постійно сперечалася, ми з детективами влаштовували своє шоу. Але те, що ви побачите у грандіозному фіналі, здивує вас ще більше

– розповіла NK | Настя Каменських на знімальному майданчику в інтерв'ю каналу "Україна".

Стильна та зухвала Настя Каменських на гранд-фіналі шоу "Маска"
Стильна та зухвала Настя Каменських на гранд-фіналі шоу "Маска" / Фото: пресслужба

Нагадаємо, NK | Настя Каменських разом із своїми колегами, зірковими детективами Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком і DZIDZIO, розгадує знаменитостей під масками у другому сезоні масштабного проєкту каналу "Україна".

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Нагадаємо, що незабаром Настя Каменських та VERKA SERDUCHKA разом заспівають "Попа як у Кім" .

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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