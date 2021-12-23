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Дерзость за гранью дозволенного: Настя Каменских показала бунтарский образ

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
23 декабря, 15:30
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Не меньше наряда певица удивила выбором макияжа и прически
Образ Насти Каменских на гранд-финале шоу "Маска"
Образ Насти Каменских на гранд-финале шоу "Маска" / Фото: Коллаж: Сегодня

NK | Настя Каменских, которая недавно сняла видео с Александром Реввой для TikTok, вызвав неоднозначную реакцию поклонников, показала свой образ для гранд-финала шоу "Маска". И он впечатляет!

Уже в субботу 25 декабря в 21:00 состоится суперфинал шоу "Маска", где мы узнаем имя победителя второго сезона. Певица NK | Настя Каменских показала зрителям свой смелый образ. Звезда надела закрытое красное мини-платье из бахромы и сексуальные кожаные лакированные ботфорты на каблуке.

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В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серьги-каффы и два черных кольца на пальцах. Макияж знаменитости был не менее эффектным, ведь и его для Насти Каменских сделали в тон наряду. Прическа тоже очень необычная – объемная коса добавила бунтарских ноток в образ.

NK | Настя Каменских удивила образом на гранд-финале шоу "Маска"
NK | Настя Каменских удивила образом на гранд-финале шоу "Маска" / Фото: пресс-служба

На съемочной площадке певица рассказала, чего ждать зрителям от суперфинала проекта.

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Этот сезон "МАСКИ" поражает еще больше первого. У нас было столько классных номеров! Оля постоянно спорила, мы с детективами устраивали свое шоу. Но то, что вы увидите в грандиозном финале, удивит вас еще больше

– рассказала NK | Настя Каменских на съемочной площадке в интервью каналу "Украина".

Стильная и дерзкая Настя Каменских на гранд-финале шоу "Маска"
Стильная и дерзкая Настя Каменских на гранд-финале шоу "Маска" / Фото: пресс-служба

Напомним, NK | Настя Каменских вместе со своими коллегами, звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO, разгадывает знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта канала "Украина".

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Напомним, что вскоре Настя Каменских и VERKA SERDUCHKA вместе споют "Попа как у Ким".

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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