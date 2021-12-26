Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок ⚽ Манчестер Сіті - Лестер: онлайн Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка

Відпустка на Новий рік

Гід по подарункам

Список Обами

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Що носити вагітним взимку: 10 ідеальних образів Роузі Хантінгтон-Вайтлі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
26 грудня, 15:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ікона стилю
Стильні образи для вагітних зима 2022
Стильні образи для вагітних зима 2022 / Фото: instagram.com/rosiehw

Хто сказав, що гардероб вагітної жінки повинен бути нудним, а головними його елементами стали джинсові комбінезони, оверсайз светри та валянки? Роузі Хантінгтон-Вайтлі вирішила підтримати жінок і показала, як можна стильно одягнутися взимку.

Роузі Хантінгтон-Вайтлі
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Реклама

У своєму Instagram-акаунті модель опублікувала серію з десяти знімків, на яких вона відобразила свої найстильніші образи. Роузі позувала в дзеркалі своєї гардеробної.

34-річна модель показала, що робить ставку на базовий гардероб, універсальні силуети та нейтральні тони. В основному її образи складаються з одягу чорного, білого, бежевого та коричневого кольорів.

Роузі Хантінгтон-Вайтлі
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Реклама

З брендів Роузі віддає перевагу Celine, Loewe, Khaite, Saint Laurent. Також деякі речі, як зізналася сама модель, подарували їй бренди.

Роузі Хантінгтон-Вайтлі
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Нагадаємо, Роузі зараз на останніх місяцях вагітності. Вона та її коханий Джейсон Стетхем чекають на другу дитину. Пара вже виховує чотирирічного сина Джека.

Реклама

Роузі Хантінгтон-Вайтлі
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Роузі Хантінгтон-Вайтлі
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Роузі Хантінгтон-Вайтлі | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw
Роузі Хантінгтон-Вайтлі | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw
Роузі Хантінгтон-Вайтлі | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw
Роузі Хантінгтон-Вайтлі | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw
Роузі Хантінгтон-Вайтлі | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw
1/5

Читайте також: В ідеальному пальті та чоботях з квадратним носком: Роузі Хантінгтон-Вайтлі показала зимовий look

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гід beauty-подарунків
Здивуй своїх близьких
Обрати подарунок
Новорічні лайфхаки
Обирай "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 грудня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти