Що носити вагітним взимку: 10 ідеальних образів Роузі Хантінгтон-Вайтлі

Ікона стилю

Стильні образи для вагітних зима 2022 / Фото: instagram.com/rosiehw

Хто сказав, що гардероб вагітної жінки повинен бути нудним, а головними його елементами стали джинсові комбінезони, оверсайз светри та валянки? Роузі Хантінгтон-Вайтлі вирішила підтримати жінок і показала, як можна стильно одягнутися взимку.

Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

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У своєму Instagram-акаунті модель опублікувала серію з десяти знімків, на яких вона відобразила свої найстильніші образи. Роузі позувала в дзеркалі своєї гардеробної.

34-річна модель показала, що робить ставку на базовий гардероб, універсальні силуети та нейтральні тони. В основному її образи складаються з одягу чорного, білого, бежевого та коричневого кольорів.

Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

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З брендів Роузі віддає перевагу Celine, Loewe, Khaite, Saint Laurent. Також деякі речі, як зізналася сама модель, подарували їй бренди.

Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Нагадаємо, Роузі зараз на останніх місяцях вагітності. Вона та її коханий Джейсон Стетхем чекають на другу дитину. Пара вже виховує чотирирічного сина Джека.

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Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw

Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw Роузі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: instagram.com/rosiehw 1 /5

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