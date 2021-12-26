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Что носить беременным зимой: 10 идеальных образов Роузи Хантингтон-Уайтли

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
26 декабря, 15:28
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Икона стиля
Стильные образы для беременных зима 2022
Стильные образы для беременных зима 2022 / Фото: instagram.com/rosiehw

Кто сказал, что гардероб беременной женщины должен быть скучным, а главными его элементами стали джинсовые комбинезоны, оверсайз свитеры и валенки? Роузи Хантингтон-Уайтли решила поддержать женщин, и показала, как можно стильно одеться зимой.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

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В своем Instagram-аккаунте модель опубликовала серию из десяти снимокв, на которых она запечатлела свои самые стильные образы. Роузи позировала в зеркале своей гардеробной.

34-летняя модель показала, что делает ставку на базовый гардероб, универсальные силуэты и нейтральные тона. В основном ее образы состоят из одежды черного, белого, бежевого и коричневого цветов.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

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Из брендов Роузи предпочитает Celine, Loewe, Khaite, Saint Laurent. Также некоторые вещи, как призналась сама модель, были подарены ей брендами.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

Напомним, Роузи сейчас на последних месяцах беременности. Она и ее возлюбленный Джейсон Стэтхем ожидают второго ребенка. Пара уже воспитывает четырехлетнего сына Джек.

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Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли | Фото: instagram.com/rosiehw
Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw
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Читайте также: В идеальном пальто и сапогах с квадратным носком: Роузи Хантингтон-Уайтли показала зимний look

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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