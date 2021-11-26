Чорна п'ятниця 2021: 9 пар взуття, яке варто купити в період божевільних знижок

Саме час бігти за чоботами своєї мрії, на які раніше було шкода витратитись

Взуття, яке варто купити на Чорну п'ятницю 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 листопада, Чорна п'ятниця 2021 року та найбільші знижки аж до 29 листопада. Хтось уже вирішив, що купуватиме, а хтось просто вирушить до ТРЦ або займеться рандомним онлайн-шопінгом. Також ми радимо побалувати себе ідеальними б'юті-покупками.

Керрі Бредшоу не дасть збрехати, взуття багато не буває. Ми тієї ж думки, тому підготували для вас добірку трендового взуття зі знижки на Чорну п'ятницю.

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Чорна п'ятниця 2021: стильне взуття зі знижками

Біле взуття

Цього року біле взуття особливо популярне. А на Чорну п'ятницю 2021 купити біле взуття можна за супер вигідною ціною. Раніше ми б подумали: та навіщо воно – марке, непрактичне, швидко зношується. Але карантин показав, наскільки важливо жити у моменті. Подобається? Купуйте! Геть вікові обмеження та стереотипи.

Біле взуття зі знижкою на Чорну п'ятницю 2021 по 2 720 грн (цена раньше 3 400 грн) / Фото: emmeliedelage.com

Високі челсі

Те саме стосується челсі. Для мешканок міста особливо актуальна така модель: по-перше, це зручно та практично – в міру висока та ікри не мерзнуть; по-друге, стильно; по-третє, купити взуття челсі на Чорну п'ятницю можна дуже вигідно.

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Високі челсі по 2783 грн (ціна раніше 5799 грн) / Фото: intertop.ua

Козаки

Мода повертається, ми це давно зрозуміли. І ось улюблена модель знову у трендах. Якщо раніше ви сумнівалися, чи потрібна вам ця пара, яка не сьогодні-завтра знову буде припадати пилом на полиці, то зараз її ціна дозволяє розщедритися. Сезон чи два ще точно відносите. Козаки на Чорну п'ятницю 2021 за вигідною ціною упустити не можна.

Козаки по 1143 грн (ціна раніше 2199 грн) / Фото: intertop.ua

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Взуття з масивною підошвою

Масивна підошва дуже круто виглядає і буде в моді ще не один сезон, ось побачите. З таким взуттям можна створити і жіночний образ, одягнувши повітряну сукню, і перетворитися на рок-діву, доповнивши лук косухою та правильними аксесуарами.

Взуття з масивною підошвою за 2 279 грн (ціна раніше 3 799 грн) / Фото: miraton.ua

Взуття з ланцюгами

Взуття з ланцюгами на Чорну п'ятницю 2021 теж має попит. Воно завжди створює ефектний вигляд, доповнює практично будь-який образ і, завдяки рівному крою та об'єму, візуально робить ноги стрункішими.

Чоботи з ланцюгом за 1256 грн (ціна раніше 2149 грн) / Фото: born2be.ua

Замшеві черевики з хутряним відворотом

Ця модель зараз нарозхват. Кожна модниця купила собі такі ще торік. Ну а ви, якщо не встигли тоді, цілком можете захопити свою пару зараз. Черевики з хутряним відворотом дешево можна купити на Чорну п'ятницю 2021.

Замшеві черевики з хутряним відворотом за 2 200 грн (ціна раніше 2 750 грн) / Фото: favoriteshoes.com.ua

Жокейські чоботи

Така модель увійшла в моду давно. Вона стильно поєднується і зі спідницею, і з джинсами, що обтягують. Якщо давно свербіли долоні її купити, то зараз настав час. Чорна п'ятниця 2021 купити жокейське взуття дозволяє за дуже вигідною ціною.

Жокейські шкіряні чоботи за 5 172 грн (ціна раніше 7 497 грн) / Фото: H&M

Ботфорти

Ботфорти на Чорну п'ятницю 2021 теж розлітаються дуже швидко. Напевно, не знайдеться дівчини, яка б свого часу не божеволіла від них. А може, це робить і зараз? Тоді саме час вриватись у грандіозний розпродаж року.

Шкіряні ботфорти по 3 145 грн (ціна раніше 3 700 грн) / Фото: emmeliedelage.com

Дутики

Найтрендовіше взуття зими 2021-2022 на думку стилістів не потребує похвал. Самі розумієте всі його переваги: тепло, затишно, комфортно та ще й стильно. Дутики на Чорну п'ятницю купити за вигідною ціною можна у багатьох магазинах. Вибір за вами.

Дутики по 2 080 грн (цена раньше 2 599 грн) / Фото: reserved.com/

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