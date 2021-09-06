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Бунтар з чарівною посмішкою: Життя Жан-Поля Бельмондо в 10 фотографіях

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
6 вересня, 20:30
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Сьогодні, 6 вересня, в Парижі на 89-му році життя помер один з найвідоміших французьких акторів Жан-Поль Бельмондо. Розповідаємо, яким світ його запам'ятає
Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років
Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років / Фото: Imdb.com

Вперше легендарнийЖан-Поль Бельмондо з'явився на екранах в 1957 році, а вже через три роки став всесвітньо відомий. Славу акторові принесла роль у фільмі "На останньому диханні" режисера "нової хвилі" Жан-Люка Годара.

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Кадр із фільму "На останньому подиху" (1960)
Кадр із фільму "На останньому подиху" (1960) / Фото: Imdb.com

Першою дружиною Бельмондо стала танцівниця Елоді Константен. Молодий актор до безпамятства закохався в танцівницю з маленького кабаре, в результаті пара прожила разом 13 років, виховавши трьох дітей – сина Поля, дочок Патрицію (загинула під час пожежі в 40 років) і Флоранс. Шлюб розпався, коли до актора прийшли визнання і слава – молода дружина не витримала романів на знімальних майданчиках і невинних інтрижок з прихильницями.

Хоча Жан-Поль і покинув сім'ю, з екс-дружиною у нього залишилися теплі стосунки, також він продовжував брати участь у вихованні дітей.

Жан-Поль Бельмондо з Елоді Константен в Кот де Азур (1965 рік)
Жан-Поль Бельмондо з Елоді Константен в Кот де Азур (1965 рік) / Фото: vogue.ua

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У 1965 році Бельмондо відправився в Гонконг для зйомок фільму "Пригоди китайця в Китаї" – кіноадаптації роману Жюля Верна. Там він познайомився з першою дівчиною Бонда швейцарською актрисою Урсулою Андресс. Саме завдяки їй він став популярний в Голлівуді. Жан-Поль переїхав за красунею в Америку, де проводив багато часу в компанії знаменитих красунь на найгучніших вечірках.

Роман пари продовжився 7 років, розставання було таким же стрімким і пристрасним, як і перша зустріч. З чуток, Урсула навіть намагалася накласти на себе руки щоб повернути актора.

Кадр із фільму "Пригоди китайця в Китаї" (1965)
Кадр із фільму "Пригоди китайця в Китаї" (1965) / Фото: Imdb.com

Зухвалий, харизматичний, сексуальний і неймовірно талановитий – таким публіка бачила актора і поклонялася йому. Бельмондо знімався в культових фільмах з самими затребуваними актрисами того часу: Софі Лорен, Мією Ферроу, Анною Карина і Катрін Деньов.

На зйомках картини "Сирена Міссісіпі" з Катрін Деньов
На зйомках картини "Сирена Міссісіпі" з Катрін Деньов / Фото: Imdb.com

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Серед найвідоміших робіт актора – ролі в кримінальних трилерах "Спадкоємець" (1973) і "Професіонал" (1981). Бельмондо вдалося створити і підтримувати образ поганого хлопця, від якого жінки втрачали голову.

Жан-Поль Бельмондо з сім'єю, Кап-Ферре
Жан-Поль Бельмондо з сім'єю, Кап-Ферре / Фото: vogue.ua

Кадр із фільму "Професіонал"
Кадр із фільму "Професіонал" / Фото: Imdb.com

Численні романи актора закінчилися новою закоханістю і другим шлюбом з манекенницею і балериною Натті Тардівель. Пара одружилася в 2002-му році, а вже через шість років вони розлучилися. До слова, Бельмондо був старшим за дружину на 28 років. У шлюбі вже у 70-річного Бельмондо народилася дочка Стелла.

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У 2001-му році Бельмондо переніс інсульт, в результаті йому довелося покинути театральну сцену, а через чотири роки завершити і акторську кар'єру в кіно. Останнім фільмом, в якому він знявся став "Людина і його собака".

Кадр із фильму "Людина і його собака"
Кадр із фильму "Людина і його собака" / Фото: Imdb.com

Відомо, що в останні два роки життя актор відновив стосунки з колишньою коханкою Карлос Сотто Майор, з якою зустрічався протягом семи років в 1980-х.

У актора залишилося троє дітей і шестеро онуків. Жан-Поль дуже любив проводити час з близькими і обожнював молодшу дочку. Саме з нею він опублікував останнє фото в своєму акаунті в Instagram.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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