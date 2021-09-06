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Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жизнь Жан-Поля Бельмондо в 10 фотографиях

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
6 сентября, 20:30
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Сегодня, 6 сентября, в Париже на 89-м году жизни скончался один из самых известных французских актеров Жан-Поль Бельмондо. Рассказываем, каким мир его запомнит
Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет
Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет / Фото: Imdb.com

Впервые легендарныйЖан-Поль Бельмондо появился на экранах в 1957 году, а уже через три года стал всемирно известен. Славу актеру принесла роль в фильме "На последнем дыхании" режиссера "новой волны" Жан-Люка Годара.

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Кадр из фильма "На последнем дыхании" (1960)
Кадр из фильма "На последнем дыхании" (1960) / Фото: Imdb.com

Первой супругой Бельмондо стала танцовщица Элоди Константен. Молодой актер до беспамятства влюбился в танцовщицу из маленького кабаре, в результате пара прожила вместе 13 лет, воспитав троих детей — сына Поля, дочерей Патрицию (погибла при пожаре в 40 лет) и Флоранс. Брак распался, когда к актеру пришли признание и слава – молодая жена не выдержала романов на съемочных площадках и невинных интрижек с поклонницами.

Хотя Жан-Поль и покинул семью, с экс-супругой у него остались теплые отношения, также он продолжал участвовать в воспитании детей.

Жан-Поль Бельмондо с Элоди Константен в Кот де Азур (1965 год)
Жан-Поль Бельмондо с Элоди Константен в Кот де Азур (1965 год) / Фото: vogue.ua

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В 1965 году Бельмондо отправился в Гонконг для съемок фильма "Злоключения китайца в Китае" – киноадаптации романа Жюля Верна. Там он познакомился с первой девушкой Бонда швейцарской актрисой Урсулой Андресс. Именно благодаря ей он стал популярен в Голливуде. Жан-Поль переехал за красавицей в Америку, где проводил много времени в компании знаменитых красавиц на самых громких вечеринках.

Роман пары продлился 7 лет, расставание было таким же стремительный и страстным, как и первая встреча. По слухам, Урсула даже пыталась покончить жизнь самоубийством чтобы вернуть актера.

Кадр из фильма "Злоключения китайца в Китае" (1965)
Кадр из фильма "Злоключения китайца в Китае" (1965) / Фото: Imdb.com

Дерзок, харизматичен, сексуален и невероятно талантлив – таким публика видела актера и поклонялась ему. Бельмондо снимался в культовых фильмах с самыми востребованными актрисами того времени: Софи Лорен, Мией Фэрроу, Анной Карина и Катрин Денёв.

На съемках фильма "Сирена с Миссисипи" с Катрин Денев
На съемках фильма "Сирена с Миссисипи" с Катрин Денев / Фото: Imdb.com

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Среди самых известных работ актера — роли в криминальных триллерах "Наследник" (1973) и "Профессионал" (1981). Бельмондо удалось создать и поддерживать образ плохого парня, от которого женщины теряли голову.

Жан-Поль Бельмондо с семьей, Кап-Ферре
Жан-Поль Бельмондо с семьей, Кап-Ферре / Фото: vogue.ua

Кадр из фильма "Профессионал"
Кадр из фильма "Профессионал" / Фото: Imdb.com

Многочисленные романы актера закончились новой влюбленностью и вторым браком с манекенщицей и балериной Натти Тардивель. Пара поженилась в 2002-м году, а уже через шесть лет они расстались. К слову, Бельмондо был старше супруги на 28 лет. В браке у 70-летнего Бельмондо родилась дочь Стелла.

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В 2001-м году Бельмондо перенес инсульт, в результате ему пришлось покинуть театральную сцену, а через четыре года завершить и актерскую карьеру в кино. Последним фильмом, в котором он снялся стал "Человек и его собака".

Кадр из фильма "Человек и его собака"
Кадр из фильма "Человек и его собака" / Фото: Imdb.com

Известно, что в последние два года жизни актер возобновил отношения с бывшей любовницей Карлос Сотто Майор, с которой встречался на протяжении семи лет в 1980-х.

У актера осталось трое детей и шестеро внуков. Жан-Поль очень любил проводить время с близкими и обожал младшую дочь. Именно с ней он опубликовал последнее фото в своем аккаунте в Instagram.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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