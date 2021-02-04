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Зірка "Величного століття" показала, як виглядала до популярності: відео

Сьогодні, 15:16

Мер'єм Узерлі опублікувала архівні кадри

Акторка Мер'єм Узерлі з популярного турецького серіалу "Величне століття", яка нещодавно стала мамою вдруге, вирішила показати шанувальникам, як вона виглядала до того, як стала популярною. Акторка опублікував архівне відео в Instagram.

Виконавиця ролі Роксолани розповіла, що 16 років тому брала участь в одному шоу, щоб виграти гроші та допомогти мамі придбати кухню. Вона дуже засмутилася, коли програла. Але минуло кілька років і акторці вдалося реалізувати давнє бажання.

meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Нагадаємо, популярною Мер'єм Узерлі стала після ролі Роксолани у серіалі "Величне століття". Зараз акторка в декреті. У січні вона народила дівчинку. Ім'я обранця Мер'єм тримає в таємниці. Відомо, що він американський бізнесмен. Також у Мер'єм є семирічна донька Лара.

Раніше Мер'єм Узерлі опублікувала зворушливі фото з доньками.

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