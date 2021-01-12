"Тепер ви знаєте про мене все": Іраклі Макацарія показав, як виглядав до популярності

Колишній герой шоу "Холостяк" опублікував архівні фото

Грузинський бізнесмен і ексучасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія вирішив здивувати шанувальників і в Instagram опублікував фото, як він виглядав в різні роки свого життя.

Бізнесмен вирішив показати, як він змінювався. У добірці є фото Іраклі зі школи, з бабусею, з сестрою, де він підліток.

"Тепер ви знаєте про мене все", – написав Макацарія

Іраклі Макацарія Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з сестрою Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія Фото: instagram.com/maqatsa

Підписники зазначили, що час пішов на користь. "Настав той самий розквіт сил – розумний, красивий," "Роки вам тільки пасують", "З роками тільки краще і вишуканіше", "З віком все цікавіше", – написали в Мережі.

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