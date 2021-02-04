Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела до популярности: видео

Мерьем Узерли опубликовала архивные кадры

Актриса Мерьем Узерли из популярного турецкого сериала "Великолепный век", которая недавно стала мамой во второй раз, решила показать поклонникам, как она выглядела до того, как стала популярной. Актриса опубликовала архивное видео в Instagram.

Исполнительница роли Роксоланы рассказала, что 16 лет назад принимала участие в одном шоу, чтобы выиграть деньги и помочь маме купить кухню. Она очень расстроилась, когда проиграла. Но прошло несколько лет и актрисе удалось реализовать давнее желание.

Напомним, популярность Мерьем Узерли принесла роль Роксоланы в сериале "Великолепный век". Сейчас актриса находится в декрете. В январе она родила девочку. Имя избранника Мерьем держит в секрете. Известно, что он американский бизнесмен. Также у Мерьем есть семилетняя дочь Лара.

Ранее Мерьем Узерли опубликовала трогательные фото с дочками.

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