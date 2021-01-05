Зірка "Бонду" Таня Робертс, яку оголосили мертвою, жива

Новина про смерть актриси з'явилася через непорозуміння

Зірка фільму про Джеймса Бонда "Вид на вбивство" Таня Робертс, про смерть якої нещодавно повідомила низка американських і британських ЗМІ, жива. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника актриси.

Її представник Майк Пінгель розповів виданню, що, хоча коханий Тані, Ленс О'Браєн, спочатку думав, що вона померла, в понеділок вранці йому повідомили, що вона досі жива. Однак Пінгель уточнив, що Робертс залишається у відділенні інтенсивної терапії в "жахливому" стані.

Таня Робертс Фото: Getty Images

Плутанина сталася через непорозуміння між Пінгелем і О'Браєном. Раніше повідомлялося, що акторку госпіталізували 24 грудня після того, як вона знепритомніла у власному будинку.

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