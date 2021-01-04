Померла "дівчина Бонда" акторка Таня Робертс
На момент смерті їй було 65 років
На 66-му році життя раптово померла американська акторка і модель Таня Робертс. Напередодні Різдва вона вийшла на прогулянку зі своїми собаками, а повернувшись додому впала і травмувалася. Її відвезли в лікарню і підключили до апарату штучного дихання.
Таня Робертс померла в лікарні. Причина смерті поки не повідомляється. Жодних серйозних захворювань у акторки не було, пише TMZ.
Робертс була одним з головних секс-символів США на початку 1980-х років. Він зіграла дівчину Джеймса Бонда Стейсі Саттон у фільмі "Вид на вбивство".
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Також Робертс була відома завдяки фільмам "Шина – королева джунглів", "Повелитель звірів", "Майже вагітна", знімалася для журналу Playboy.
Раніше повідомлялося, що виконавець ролі людини-амфібії Володимир Коренєв помер від коронавірусу.
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