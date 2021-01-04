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Померла "дівчина Бонда" акторка Таня Робертс

4 січня, 09:45

На момент смерті їй було 65 років

На 66-му році життя раптово померла американська акторка і модель Таня Робертс. Напередодні Різдва вона вийшла на прогулянку зі своїми собаками, а повернувшись додому впала і травмувалася. Її відвезли в лікарню і підключили до апарату штучного дихання.

Таня Робертс померла в лікарні. Причина смерті поки не повідомляється. Жодних серйозних захворювань у акторки не було, пише TMZ.

Таня Робертс у фільмі "Шина – королева джунглів"
Фото: Getty Images

Робертс була одним з головних секс-символів США на початку 1980-х років. Він зіграла дівчину Джеймса Бонда Стейсі Саттон у фільмі "Вид на вбивство".

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Також Робертс була відома завдяки фільмам "Шина – королева джунглів", "Повелитель звірів", "Майже вагітна", знімалася для журналу Playboy.

Раніше повідомлялося, що виконавець ролі людини-амфібії Володимир Коренєв помер від коронавірусу.

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