Померла "дівчина Бонда" акторка Таня Робертс

На момент смерті їй було 65 років

На 66-му році життя раптово померла американська акторка і модель Таня Робертс. Напередодні Різдва вона вийшла на прогулянку зі своїми собаками, а повернувшись додому впала і травмувалася. Її відвезли в лікарню і підключили до апарату штучного дихання.

Таня Робертс померла в лікарні. Причина смерті поки не повідомляється. Жодних серйозних захворювань у акторки не було, пише TMZ.

Таня Робертс у фільмі "Шина – королева джунглів"

Фото: Getty Images

Робертс була одним з головних секс-символів США на початку 1980-х років. Він зіграла дівчину Джеймса Бонда Стейсі Саттон у фільмі "Вид на вбивство".

Також Робертс була відома завдяки фільмам "Шина – королева джунглів", "Повелитель звірів", "Майже вагітна", знімалася для журналу Playboy.

Раніше повідомлялося, що виконавець ролі людини-амфібії Володимир Коренєв помер від коронавірусу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися