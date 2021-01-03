Зои Кравиц и Карл Глусман разводятся спустя 18 месяцев в браке

Пара поженилась летом 2019 года в Париже

Актриса и дочь известного музыканта Ленни Кравица, которая стала новой женщиной-кошкой в "Бэтмене" Мэтта Ривза, Зои Кравиц разводится со своим супругом. Летом 2019-го она вышла замуж за Карла Глусмана в Париже, но, видимо, карантин влюбленные пережили не так успешно, как хотелось бы.

Согласно информации PEOPLE, 32-летняя Зои подала на развод с 32-летним Карлом еще 23 декабря. Это изданию подтвердил официальный представитель актрисы.

Кравиц и Глусман, которые начали встречаться в октябре 2016 года, поженились в июне 2019 года в парижском доме отца Зои.

Летом пара отметила годовщину свадьбы. Тогда Кравиц поделилась черно-белым фото в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот: instagram.com/zoeisabellakravitz

"Один год", – подписала она изображение.

Стоит отметить, что Карл Глусман развод не комментирует, а в его Instagram пропали все фото, в том числе совместные с Зои Кравиц.

В сюжете смотрите о громких расставаниях звезд:

Ранее мы вспоминали самые скандальные разводы знаменитостей в 2020 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться