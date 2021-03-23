YUNA-2021 перенесена через локдаун: нова дата

Організатори назвали нову дату премії, яка відбудеться зовсім скоро

Новини про перенесення премій, концертів в зв'язку з в'язі з епідеміологічною обстановкою вже стали звичними для нас. І цьогу разу локдаун вніс корективи. Ювілейна десята церемонія нагородження національної музичної премії YUNA знову була перенесена. Організатори назвали нову дату премію. Шоу, під час якого стануть відомі переможці найпрестижнішої музичної премії цього року , відбудеться 20 квітня 2021 року традиційно в київському Палаці "Україна".

Нагадаємо, десята церемонія YUNA повинна була відбутися 30-31 березня. Однак, через епідеміологічну ситуацію, організатори змушені зробити шоу одноденним, щоб церемонія все-таки відбулася.

Шоу пройде з дотриманням усіх заходів безпеки, які будуть актуальні на момент проведення заходу. Придбані раніше квитки залишаються дійсними на нову дату.

Хедлайнерами шоу-програми церемонії 2021 стануть українські артисти, частина з яких стала відома в березні. Це – The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash і беz обмеження. Інших учасників шоу оргкомітет оголосить найближчим часом.

The HARDKISS Фото: пресслужба

Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук проведе десяту музичну премію YUNA, а в частині вечора його співведучою буде Маша Виноградова.

Також глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію премії на телеканалі М1.

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