Гумористична програма "Дизель шоу" з'явиться на російському каналі

Прем'єру анонсували на 8 лютого

Українська гумористична програма "Дизель шоу" виходитиме на російському телеканалі "Че!", який входить у холдинг "СТС Медіа".

Як повідомляє "Дзеркало тижня", прем'єру анонсували на 8 лютого. Анонс виходу шоу на "Че!" з'явився днями в Мережі – його промотують як "міжнародний комедійний хіт".

Як відомо, телевізійна версія програми "Дизель шоу" виходить на телеканалі ICTV і є одним з найбільш рейтингових продуктів на каналі.

Нагадаємо, в одному з останніх випусків артисти "Дизель Шоу" вирішили присвятити номер поезії і влаштували поетичний батл між Олександром Пушкіним і Тарасом Шевченком. У Мережі думки щодо цього номера розділилися.

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