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Юмористическая программа "Дизель шоу" появится на российском канале

Сегодня, 15:27

Премьеру анонсировали на 8 февраля

Украинская юмористическая программа "Дизель шоу" будет выходить на российском телеканале "Че!", который входит в холдинг "СТС Медиа".

Как сообщает "Зеркало недели", премьеру анонсировали на 8 февраля. Анонс выхода шоу на "Че!" появился на днях в Сети – его промотируют как "международный комедийный хит".

Как известно, телевизионная версия программы "Дизель шоу" выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов на канале.

Напомним, в одном из последних выпусков артисты "Дизель Шоу" решили посвятить номер поэзии и устроили поэтический баттл между Александром Пушкиным и Тарасом Шевченко. В Сети мнения относительно этого номера разделились.

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Дизель шоу
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