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Віра Брежнєва зробила селфі в купальнику і всі побачили, як вона поправилась (фото)

Сьогодні, 14:41

Українська співачка, яка живе і працює в Росії, нерідко показує свою струнку фігуру в соцмережі. І, звичайно, зірка не упустила можливості зробити фото в купальнику в перші дні літа

Віра Брежнєва в купальнику
Віра Брежнєва в купальнику
Фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва, яка раніше виступила на вечірці у Віктора Лукашенка разом з Валерієм Меладзе і Григорієм Лепсом, відкрила літній сезон, одягнувши купальник. 39-річна співачка зробила селфі в дзеркалі, ставши у спокусливу позу.

Новим знімком Віра Брежнєва поділилася у своєму Instagram-акаунті. Дружина Костянтина Меладзе показала яскравий і жіночний образ – розпущене волосся, червону помаду власного бренду, обтягуючий білий купальник з глибоким декольте і кольє на шиї.

"Червона помада плюс білий купальник одно ідеальне комбо! Відкриваю сезон", – написала Віра Брежнєва.

Побачивши фото, деякі шанувальники співачки відзначили, що вона поправилась. Відповідаючи на коментар шанувальниці, сама ж артистка і зізналася, що набрала вагу.

  • "На цьому фото нагадали мені юну Віру, на початку своєї кар'єри"
  • "Тому, що кілограми роблять свою справу"
Скріншот Instagram

При цьому фанати відзначили, що співачка як і раніше відмінно виглядає. А хтось навіть запідозрив, що Віра Брежнєва не просто так набрала у вазі, натякаючи на її вагітність.

  • "У будь-якому вазі ви хороша. Правда, думаю, що набір ваги не просто так"
Скріншот Instagram

Співачку вже не вперше намагаються викрити в вагітності. Однак сама зірка ніяк не коментує чутки й більш того, показує свій підтягнутий животик.

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

У Віри Брежнєвої дві дочки від попереднього шлюбу з мільйонером Михайлом Кіперманом – Сара і Соня Кіперман. Зараз артистка в шлюбі з продюсером Костянтином Меладзе.

Дивіться сюжет про новий склад "ВІА Гри", який нещодавно представив Меладзе:

Раніше з'явилися новини про те, що Віра Брежнєва провела час з футболістом Артемом Мілевським в Мінську. Фанати запідозрили зірок в романі.

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