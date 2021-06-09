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Що Крапівіна казала про Даву і Кіркорова минулого року: згадуємо інтерв'ю для Собчак

Сьогодні, 15:50

Минулого року продюсерка Світлани Лободи дала велике інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому зокрема обговорила колаборацію Дави Манукяна і Філіпа Кіркорова

Що Нателла Крапівіна говорила про Філіпа Кіркорова і Давида Манукяна
Що Нателла Крапівіна говорила про Філіпа Кіркорова і Давида Манукяна
Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Другий день не вщухають розмови про велику сварку продюсерки Світлани Лободи Натели Крапівіної, яка заявила про припинення їхньої співпраці, і поп-короля російської естради Філіпа Кіркорова.

Нателла негативно висловилася на адресу російського шоу-бізнесу, зокрема премії МУЗ-ТВ, а також Філіпа Кіркорова і його друга, блогера Дави (Давида Манукяна). Артист їй відповів – і понеслося. Ми вже розповіли всі подробиці скандалу, а тепер вирішили згадати, що Крапівіна говорила про Кіркорова і Манукяна восени минулого року в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Під час інтерв'ю Ксенія і Нателла обговорювали, кого ще з артистів, окрім Лободи, могла б продюсувати Крапівіна. Згадали Ольгу Бузову і її ексбойфренда, блогера Давида Манукяна, який зараз тісно дружить з Філіпом Кіркоровим. Раніше Дава і Кіркоров навіть записали спільний трек.

"Як казав мій дід: "Розстріляти", – сказала Крапівіна у відповідь на запитання про її ставлення до Дави.

Друг Філіпа Кіркорова Дава Манукян різко відреагував на коментар Нателли Крапівіної
Друг Філіпа Кіркорова Дава Манукян різко відреагував на коментар Нателли Крапівіної
Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

Продюсерка також негативно відгукнулася про колаборацію Дави з Кіркоровим.

"Я не можу це дивитися, правда. Я не розумію, навіщо це потрібно. І взагалі, вважаю, що це настільки мимо аудиторії, мимо просто. Коли, наприклад, ми зі Світланою обговорюємо якусь колаборацію, то ми вирішуємо, в яку аудиторію цілимося", – пояснила Крапівіна.

Також вона зазначила, що дует був вигідний насамперед Даві, назвавши Кіркорова "горою Арарат", а Манукяна – "Запорожцем", який проїжджає десь в ущелині".

На запитання Собчак, навіщо Кіркорову потрібна була спільна пісня з Манукяном, Крапівіна відповіла, що поп-королю "просто було нудно", і тому він вирішив розважити себе подібною колаборацією.

Раніше Давид Манукян різко відреагував на образливі коментарі Нателли Крапівіної під їхнім фото з Філіпом Кіркоровим.

Дивіться інтерв'ю Нателли Крапівіної для Ксенії Собчак, де продюсерка пояснила своє ставлення до Дави Манукяна:

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