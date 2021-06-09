Що Крапівіна казала про Даву і Кіркорова минулого року: згадуємо інтерв'ю для Собчак

Минулого року продюсерка Світлани Лободи дала велике інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому зокрема обговорила колаборацію Дави Манукяна і Філіпа Кіркорова

Що Нателла Крапівіна говорила про Філіпа Кіркорова і Давида Манукяна Фото: instagram.com/fkirkorov, скриншот

Другий день не вщухають розмови про велику сварку продюсерки Світлани Лободи Натели Крапівіної, яка заявила про припинення їхньої співпраці, і поп-короля російської естради Філіпа Кіркорова.

Нателла негативно висловилася на адресу російського шоу-бізнесу, зокрема премії МУЗ-ТВ, а також Філіпа Кіркорова і його друга, блогера Дави (Давида Манукяна). Артист їй відповів – і понеслося. Ми вже розповіли всі подробиці скандалу, а тепер вирішили згадати, що Крапівіна говорила про Кіркорова і Манукяна восени минулого року в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Під час інтерв'ю Ксенія і Нателла обговорювали, кого ще з артистів, окрім Лободи, могла б продюсувати Крапівіна. Згадали Ольгу Бузову і її ексбойфренда, блогера Давида Манукяна, який зараз тісно дружить з Філіпом Кіркоровим. Раніше Дава і Кіркоров навіть записали спільний трек.

"Як казав мій дід: "Розстріляти", – сказала Крапівіна у відповідь на запитання про її ставлення до Дави.

Друг Філіпа Кіркорова Дава Манукян різко відреагував на коментар Нателли Крапівіної Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

Продюсерка також негативно відгукнулася про колаборацію Дави з Кіркоровим.

"Я не можу це дивитися, правда. Я не розумію, навіщо це потрібно. І взагалі, вважаю, що це настільки мимо аудиторії, мимо просто. Коли, наприклад, ми зі Світланою обговорюємо якусь колаборацію, то ми вирішуємо, в яку аудиторію цілимося", – пояснила Крапівіна.

Також вона зазначила, що дует був вигідний насамперед Даві, назвавши Кіркорова "горою Арарат", а Манукяна – "Запорожцем", який проїжджає десь в ущелині".

На запитання Собчак, навіщо Кіркорову потрібна була спільна пісня з Манукяном, Крапівіна відповіла, що поп-королю "просто було нудно", і тому він вирішив розважити себе подібною колаборацією.

Раніше Давид Манукян різко відреагував на образливі коментарі Нателли Крапівіної під їхнім фото з Філіпом Кіркоровим.

Дивіться інтерв'ю Нателли Крапівіної для Ксенії Собчак, де продюсерка пояснила своє ставлення до Дави Манукяна:

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