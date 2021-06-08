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Слава Камінська топлес зводить з розуму "Чингісханів" в Туреччині. Навіть Астаф'єва зацінила (фото)

Сьогодні, 11:03

Екссолістка українського гурту "НЕАНГЕЛИ" свій перший місяць літа почала на курорті в Туреччині. Співачка не втрималася від фотосесії в готелі і порадувала шанувальників яскравим кадром з самого ранку

Після прем'єри богемного кліпу на новий хіт Slava Bogu співачка Слава Камінська вирушила відпочивати на море. Як курорт артистка вибрала Туреччину і, по прибуттю, вже встигла зробити ефектні фото в готелі на балконі.

Вранці Слава Камінська опублікувала у своєму Instagram-акаунті кадр, на якому вона позує лише в одній чорній білизні та сонцезахисних окулярах. Співачка прикрила груди руками, продемонструвавши треновані сідниці й тонку талію. На тлі можна побачити шикарний вид на гори та море.

"Доброго ранку", – коротко написала Слава Камінська в пості, прикріпивши емоджі "поцілунку".

Співачка також зазначила готель, де вона зупинилася – чотиризірковий Rixos Premium Bodrum, який знаходиться недалеко від Бодрума.

Слава Камінська в Туреччині
Слава Камінська в Туреччині
Фото: instagram.com/babaslavka

Шанувальники засипали зірку компліментами. Зіркові друзі та колеги Слави Камінської теж не змогли пройти повз такого яскравого кадру. Даша Астаф'єва пожартувала, що "персики", які вона замовляла, занесли Славі в номер. А ось Христина Остапчук застерегла артистку, що тепер у її готелю буде натовп Чингисханів.

  • "Я дивлюся, замовлені персики переплутали, і занесли вам в номер..."
  • "Ну все... Зараз всі Чингісхани будуть під готелем товпитися, тобі це треба?"
  • "Ох, вогонь! Сколихнуло весь готель"
  • "Яка гарна! З ранку така краса"
  • "Мама Міа, як красиво"
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Дивіться у відеоролику сюжет про дитинство Слави Камінської та про те, як її виховувала мама:

Раніше Слава Камінська прокоментувала те, що продюсер "НЕАНГЕЛІВ" Юрій Нікітін не прийшов на їхній прощальний концерт.

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