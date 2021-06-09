Гросу назвала роман з Поланським головним досягненням минулого року
Співачка відсвяткувала свій 26-й день народження і написала пост-подяку
Українській співачці Аліні Гросу виповнилося 26 років. З цього приводу вона написала пост-подяку у Instagram про те, яким видався для неї останній рік і виділила своє головне досягнення – зміни в особистому житті.
"У попередньому році, в свій день народження я зловила багато риби, в прямому сенсі слова. Хоча я такий собі рибалка з натяжкою, мабуть, це просто було тим самим знаком, що рік буде успішним і плідним", – пише Аліна.
Співачка перерахувала свої успіхи в кар'єрі, які відбулися за останній рік – новий альбом, кілька кліпів, зйомки в 8 картинах, отримання премій, багато фотосесій, обкладинок і виступів.
Але найголовніше, що відбулося з Аліною за минулий рік – вона почала нове особисте життя: "Я щаслива", – написала вона.
Крім того, співачка також анонсувала неймовірне шоу, яке вона готує разом зі своєю командою.
"Уменя з'явилася повноцінна власна музична команда з 9 людей (міні-оркестр) і 10 людей балету, ми підготували неймовірне шоу, яке готові показати вам", – написала Гросу.
Підписники в соцмережі засипали її привітаннями і приємними побажаннями.
Аліна Гросу про розлучення, зради колишнього і нове кохання – дивіться відео:
Раніше бойфренд Аліни Гросу показав їх пристрасний поцілунок на камеру . Сама Аліна вже висловилася про роман з 37-річним Полянським.
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