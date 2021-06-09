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Гросу назвала роман з Поланським головним досягненням минулого року

Сьогодні, 15:05

Співачка відсвяткувала свій 26-й день народження і написала пост-подяку

Аліна Гросу щаслива і Романом Поланским
Аліна Гросу щаслива і Романом Поланским
Фото: instagram.com/alina_grosu

Українській співачці Аліні Гросу виповнилося 26 років. З цього приводу вона написала пост-подяку у Instagram про те, яким видався для неї останній рік і виділила своє головне досягнення – зміни в особистому житті.

"У попередньому році, в свій день народження я зловила багато риби, в прямому сенсі слова. Хоча я такий собі рибалка з натяжкою, мабуть, це просто було тим самим знаком, що рік буде успішним і плідним", – пише Аліна.

GROSU (@alina_grosu)

Співачка перерахувала свої успіхи в кар'єрі, які відбулися за останній рік – новий альбом, кілька кліпів, зйомки в 8 картинах, отримання премій, багато фотосесій, обкладинок і виступів.

Але найголовніше, що відбулося з Аліною за минулий рік – вона почала нове особисте життя: "Я щаслива", – написала вона.

Аліна Гросу та Роман Полянський
Аліна Гросу та Роман Полянський
Фото: instagram.com/alina_grosu, instagram.com/roman_polianskiy

Крім того, співачка також анонсувала неймовірне шоу, яке вона готує разом зі своєю командою.

"Уменя з'явилася повноцінна власна музична команда з 9 людей (міні-оркестр) і 10 людей балету, ми підготували неймовірне шоу, яке готові показати вам", – написала Гросу.

Підписники в соцмережі засипали її привітаннями і приємними побажаннями.

Аліна Гросу про розлучення, зради колишнього і нове кохання – дивіться відео:

Раніше бойфренд Аліни Гросу показав їх пристрасний поцілунок на камеру . Сама Аліна вже висловилася про роман з 37-річним Полянським.

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Джерело: Сьогодні
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