Стала відома дата другого сезону серіалу про рятувальників "Виклик"

У нових серіях глядачі побачать ще більше цікавих історій з життя рятувальників

5 квітня о 17:10 телеканал "Україна" покаже прем'єрні серії драми з елементами екшна "Виклик 2". Картина створювалась у співпраці телеканалу "Україна" з компаніями IVORY films і "ТелеПро" за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Другий сезон серіалу відтворить реальні вражаючі історії спасіння і познайомить глядачів з особистим життям рятувальників.

У нових серіях "Виклику" глядачі побачать ще більше цікавих історій з життя рятувальників. Так, будуть відтворені гучні події, які вражали українців протягом кількох останніх років. Наприклад, глядачі стануть очевидцями випадків, які відбуваються в ООС, побачать порятунок луганських лісів від пожежі, історію пожежі в Чорнобильській зоні, які відбулися в минулому році і багато іншого.

Актори серіалу "Виклик" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"У другому сезоні ми глобалізували надзвичайні ситуації. Так, були відзняті сцени великих аварій і катастроф, наприклад, історія про падіння вертольоту, сценарій якого створений за мотивами трагічного падіння літака АН-26 з курсантами, а також реконструювали масштабні пожежі. У цих серіях ми будемо говорити не тільки про ситуації, а й про проблеми, які стали причиною цих трагедій. А для масштабності використаємо архівне відео ДСНС,- розповіла керівник проекту "Виклик 2" Світлана Усенко. – Крім того, я б назвала продовження серіалу більш драматичним, адже деякі історії будуть пов'язані з особистим життям рятувальників, їх родичами і близькими".

Актори серіалу "Виклик" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Масштаби другого сезону "Виклику" дійсно вражають! Пожежі, вибухи, заміновані підвали, локальні і побутові інциденти. Команда побувала у відрядженні на Рівненському полігоні, де були відзняті неймовірні кадри – падіння літака і вертольоту. Крім того, будуть показані вибухи в поїзді і складні ДТП за участю КамАЗа, громадського транспорту, тощо. Також в картині будуть відтворені історії, пов'язані з хімічними погрозами. Тому в зйомках нових серій брали участь всі підрозділи ДСНС – рятувальники, хіміки, кінологи, піротехніки. А самі актори, зізнаються – навіть найскладніші та дещо небезпечні дублі, вони намагалися грати самостійно.

Актори серіалу "Виклик" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Одна з історій, яка мені запам'яталася – реконструкція ситуації, коли на вечірці блогера кинули в басейн сухий лід, він почав випаровуватися і загинули люди. Спочатку режисери хотіли, щоб каскадери брали участь в зйомках, але я запропонував це зробити силами акторів. І все було по-справжньому – не зі сценічним димом, а з сухим льодом, тому всі відчували небезпеку і хвилювалися. Однак команда спрацювала злагоджено і все закінчилося добре. Ця зйомка була справжньою перевіркою довіри", – поділився рятувальник Геннадій Клименко, якого в серіалі "Виклик" грає Геннадій Попенко.

Актори серіалу "Виклик" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А довіра – це дуже важлива частина професії рятувальників – запевняють експерти. І в другому сезоні картини розкриють більше історій з реального життя цих хоробрих людей, про їхні сім'ї, життя і стосунки з колегами.

Головні ролі у фільмі зіграють Ірина Малигіна, Геннадій Попенко, Роман Новак, Володимир Гончаров, Олексій Хільский, Дмитро Бурма, Володимир Осадчий, Євгенія Нечипоренко, Микола Грушковський та інші. А також реальні співробітники ДСНС. Ведуча скріптед-реаліті – Світлана Усенко.

Актори серіалу "Виклик" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Режисерами-постановниками картини стали Дмитро Пометньов, Олександра Гончарова, Олексій Даруга та Дмитро Андріянов. Оператори-постановники – Іван Бородін, Дмитро Литвиненко і Сергій Стеценко. Продюсери – Олена Канішевська, Ірина Жигалюк, Світлана Усенко, Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Захарій Гринишин. Створенням сценарію і контролем творчого процесу займалася компанія "Теле Про". Виробництвом серіалу на замовлення телеканалу "Україна" займався продакшн IVORY films.

Раніше під час зйомок серіалу "Виклик 2" актори самі локалізували пожежу в Києві.

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