Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Стала відома дата другого сезону серіалу про рятувальників "Виклик"

Сьогодні, 11:11

У нових серіях глядачі побачать ще більше цікавих історій з життя рятувальників

5 квітня о 17:10 телеканал "Україна" покаже прем'єрні серії драми з елементами екшна "Виклик 2". Картина створювалась у співпраці телеканалу "Україна" з компаніями IVORY films і "ТелеПро" за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Другий сезон серіалу відтворить реальні вражаючі історії спасіння і познайомить глядачів з особистим життям рятувальників.

У нових серіях "Виклику" глядачі побачать ще більше цікавих історій з життя рятувальників. Так, будуть відтворені гучні події, які вражали українців протягом кількох останніх років. Наприклад, глядачі стануть очевидцями випадків, які відбуваються в ООС, побачать порятунок луганських лісів від пожежі, історію пожежі в Чорнобильській зоні, які відбулися в минулому році і багато іншого.

Актори серіалу
Актори серіалу "Виклик"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"У другому сезоні ми глобалізували надзвичайні ситуації. Так, були відзняті сцени великих аварій і катастроф, наприклад, історія про падіння вертольоту, сценарій якого створений за мотивами трагічного падіння літака АН-26 з курсантами, а також реконструювали масштабні пожежі. У цих серіях ми будемо говорити не тільки про ситуації, а й про проблеми, які стали причиною цих трагедій. А для масштабності використаємо архівне відео ДСНС,- розповіла керівник проекту "Виклик 2" Світлана Усенко. – Крім того, я б назвала продовження серіалу більш драматичним, адже деякі історії будуть пов'язані з особистим життям рятувальників, їх родичами і близькими".

Актори серіалу
Актори серіалу "Виклик"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Масштаби другого сезону "Виклику" дійсно вражають! Пожежі, вибухи, заміновані підвали, локальні і побутові інциденти. Команда побувала у відрядженні на Рівненському полігоні, де були відзняті неймовірні кадри – падіння літака і вертольоту. Крім того, будуть показані вибухи в поїзді і складні ДТП за участю КамАЗа, громадського транспорту, тощо. Також в картині будуть відтворені історії, пов'язані з хімічними погрозами. Тому в зйомках нових серій брали участь всі підрозділи ДСНС – рятувальники, хіміки, кінологи, піротехніки. А самі актори, зізнаються – навіть найскладніші та дещо небезпечні дублі, вони намагалися грати самостійно.

Актори серіалу
Актори серіалу "Виклик"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Одна з історій, яка мені запам'яталася – реконструкція ситуації, коли на вечірці блогера кинули в басейн сухий лід, він почав випаровуватися і загинули люди. Спочатку режисери хотіли, щоб каскадери брали участь в зйомках, але я запропонував це зробити силами акторів. І все було по-справжньому – не зі сценічним димом, а з сухим льодом, тому всі відчували небезпеку і хвилювалися. Однак команда спрацювала злагоджено і все закінчилося добре. Ця зйомка була справжньою перевіркою довіри", – поділився рятувальник Геннадій Клименко, якого в серіалі "Виклик" грає Геннадій Попенко.

Актори серіалу
Актори серіалу "Виклик"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А довіра – це дуже важлива частина професії рятувальників – запевняють експерти. І в другому сезоні картини розкриють більше історій з реального життя цих хоробрих людей, про їхні сім'ї, життя і стосунки з колегами.

Головні ролі у фільмі зіграють Ірина Малигіна, Геннадій Попенко, Роман Новак, Володимир Гончаров, Олексій Хільский, Дмитро Бурма, Володимир Осадчий, Євгенія Нечипоренко, Микола Грушковський та інші. А також реальні співробітники ДСНС. Ведуча скріптед-реаліті – Світлана Усенко.

Актори серіалу
Актори серіалу "Виклик"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Режисерами-постановниками картини стали Дмитро Пометньов, Олександра Гончарова, Олексій Даруга та Дмитро Андріянов. Оператори-постановники – Іван Бородін, Дмитро Литвиненко і Сергій Стеценко. Продюсери – Олена Канішевська, Ірина Жигалюк, Світлана Усенко, Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Захарій Гринишин. Створенням сценарію і контролем творчого процесу займалася компанія "Теле Про". Виробництвом серіалу на замовлення телеканалу "Україна" займався продакшн IVORY films.

Раніше під час зйомок серіалу "Виклик 2" актори самі локалізували пожежу в Києві.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Актор серіалу "Незакрита мішень" Євген Єфремов: "У моїй родині демократії не було" Зірка футболу продає наркотики і вмирає біля бару: ексгравець "Реала" знявся в кіно "Твоя суперпрофесія": понад тисячу інтернатівців з Донецької області беруть участь у телепроєкті "Хід королеви" став найкращим мінісеріалом на "Золотому глобусі-2021"
серіал актори виклик
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына

Популярні статті

Сьогодні, 10:38Смачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

Вчора, 18:33Смачно

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом

Вчора, 11:45Зірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

23 березняМодно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

23 березняСмачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

23 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

23 березняEvents

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

23 березняЗірково

Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска"

23 березняEvents

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

23 березняЗірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

23 березняСмачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

23 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

22 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

22 березняЗірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

Новини партнерів

Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти