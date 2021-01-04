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Умерла "девушка Бонда" актриса Таня Робертс

Сегодня, 09:45

На момент смерти ей было 65 лет

На 66-м году жизни внезапно скончалась американская актриса и модель Таня Робертс. В канун Рождества она вышла на прогулку со своими собаками, а вернувшись домой упала и травмировалась. Актрису отвезли в больницу, ей потребовалось подключение с аппарату искусственного дыхания.

Таня Робертс умерла в больнице. Причина смерти пока не сообщается. Никаких серьезных заболеваний у актрисы не было, пишет TMZ.

Таня Робертс в фильме "Шина — королева джунглей"
Фото: Getty Images

Робертс была одним из главных секс-символов США в начале 1980-х годов. Он сыграла девушку Джеймса Бонда Стейси Саттон в фильме "Вид на убийство".

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Также Робертс была известна благодаря фильмам "Шина — королева джунглей", "Повелитель зверей", "Почти беременна", снималась для журнала Playboy.

Ранее сообщалось, что исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса.

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