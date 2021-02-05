Помер Віталій Альшанський – актор "Бригади" і "Поліцейського з Рубльовки"

Російського актора знайшли мертвим у його квартирі

Відомий російський актор Віталій Альшанський був знайдений у своїй квартирі без свідомості 4 лютого. Прибувши, швидка констатувала смерть зірки. Йому було 52 роки. Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на власне джерело.

Повідомляється, що ввечері напередодні смерті до Віталія прийшла в гості знайома. Однак їй ніхто не відчиняв, а двері були замкнені зсередини. Коли двері розкрили, то знайшли актора без свідомості на дивані.

Наразі поліція проводить перевірку інциденту. За словами знайомої Віталія Альшанського, він мав проблеми з тиском, але напередодні він почувався нормально. Тому точна причина смерті поки невідома.

"Бригада" (2002) Фото: kino-teatr.ru

Віталій Альшанський прославився завдяки ролям у фільмах і серіалах "Бригада", "Майор Грім", "Поліцейський з Рубльовки". Він також виступав режисером серіалу "Молодіжка".

Сьогодні також стало відомо про смерть акторки з "Зоряних війн".

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