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У Регіни Тодоренко в день її народження сталося горе в сім'ї

Сьогодні, 10:39

У телеведучої Регіни Тодоренко в день її народження померла близька людина. Новиною вона поділилася у себе в Instagram

Регіна Тодоренко розповіла про смерть дідуся
Регіна Тодоренко розповіла про смерть дідуся
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сьогодні популярна телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно поділилася архівними фото , відзначає день народження. Їй виповнюється 31 рік. Але у відомої мандрівниці зовсім не святковий настрій. У себе в InstaStories вона поділилася сумною новиною – помер її дідусь.

"Шкода, що слідом за хорошими новинами приходять погані", – спочатку написала телеведуча.

У Регіни Тодоренко в день її народження помер дідусь
У Регіни Тодоренко в день її народження помер дідусь
Фото: instagram.com/reginatodorenko

А потім повідомила про втрату рідної людини.

"Мені складно підібрати слова. І я не впевнена, що вони взагалі потрібні. Спочивай з миром, дідусь Альоша", – написала Тодоренко.

У Регіни Тодоренко в день її народження помер дідусь
У Регіни Тодоренко в день її народження помер дідусь
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Зараз Регіна Тодоренко разом зі своєю сім'ї знаходиться в Туреччині.

У себе в соцмережах Регіна часто ділиться сімейними фото. Варто зазначити, у телеведучої дуже дружня і велика родина. Не так давно Регіна разом з братом всіх зворушили, здійснивши давню мрію своїх батьків – вони подарували їм машину. Раніше ми про це розповідали.

Регіна Тодоренко з сім'єю
Регіна Тодоренко з сім'єю
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Також в березні телеведуча разом зі своїми сином Майклом приїжджала в рідну Одесу, щоб зустрітися з близькими.

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо про смерті відомого українського хореографа і народного артиста України Григорія Чапкіса . Він помер у віці 91 року в результаті тривалої хвороби.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях", в якому вона розповіла про сім'ю:

Раніше Регіна Тодоренко зізналася, що у неї знайшли рідкісне захворювання. Також телеведуча зізналася , які у неї раніше були комплекси.

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