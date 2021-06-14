Топалов трогательно поздравил Тодоренко с днем рождения: Я восхищаюсь тобой во всем

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в 2018 году. Пара воспитывает общего сына Майкла. Супруг Регины посвятил ей в Instagram трогательный пост

Влад Топалов трогательно поздравил Регину Тодоренко с днем рождения Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Сегодня телеведущая Регина Тодоренко отмечает свой 31-й день рождения. В числе первых телеведущую с праздником поздравил ее супруг Влад Топалов. Он не раз признавался супруге в любви и говорил, что она для него очень важна. В день ее рождения он посвятил трогательный пост Регине. Стоит отметить, что пост в Instagram был опубликован до того, как стало известно о потери близкого человека Регины.

"Мой самый дорогой, самый важный и самый близкий человек на этой земле. Мой самый лучший друг. Моя гордость. Моя радость! Моё нескончаемое счастье. Женщина моей жизни и любовь вселенских масштабов. С днем рождения", – написал артист.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Он отметил, что очень гордится супругой.

"Ты – огромная глыба добра, света, любви и заботы для всех, кто тебя знает или сталкивается с тобой!!! Я хочу тебе пожелать только одного – не теряй этот Божественный свет и эту детскую, очаровательную наивность. Ты – абсолютное солнце для нас с Моном. Мы все вокруг тебя кружимся, греемся и эта энергия и добро поддерживают в нас жизнь. Дело тут уже даже не в любви и романтике. А в абсолютном "прорастании" вглубь человека. Я тобой горжусь. Я любуюсь тобой, как человеком, мамой и женщиной", – поделился Топалов.

Регина Тодоренко и Влад Топалов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Влад добавил, что всегда и во всем поддержит Регину.

"Все мои победы – это твоя любовь и абсолютная, исключительная поддержка во всём и всегда. И это взаимно. Я за тобой – до конца! Я за тебя горой, против всех и всегда! Вы – моё! Я восхищаюсь тобой во всем! (Ну, практически) Я беру с тебя пример. Ты – моя героиня. Будь здорова!!! И оставайся самой счастливой рядом со мной!" – написал Влад Топалов.

Регина Тодоренко сейчас с семьей находится в Турции. Влад Топалов остался в Москве. Как призналась телеведущая, супруг не смог прилететь вместе с ней и сыном на отдых из-за недавно перенесенной операции.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

Ранее Регина Тодоренко призналась, что они с Владом Топаловым пережили кризис с отношениях.

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