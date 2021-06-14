Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Топалов трогательно поздравил Тодоренко с днем рождения: Я восхищаюсь тобой во всем

Сегодня, 12:34

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в 2018 году. Пара воспитывает общего сына Майкла. Супруг Регины посвятил ей в Instagram трогательный пост

Влад Топалов трогательно поздравил Регину Тодоренко с днем рождения
Влад Топалов трогательно поздравил Регину Тодоренко с днем рождения
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Сегодня телеведущая Регина Тодоренко отмечает свой 31-й день рождения. В числе первых телеведущую с праздником поздравил ее супруг Влад Топалов. Он не раз признавался супруге в любви и говорил, что она для него очень важна. В день ее рождения он посвятил трогательный пост Регине. Стоит отметить, что пост в Instagram был опубликован до того, как стало известно о потери близкого человека Регины.

"Мой самый дорогой, самый важный и самый близкий человек на этой земле. Мой самый лучший друг. Моя гордость. Моя радость! Моё нескончаемое счастье. Женщина моей жизни и любовь вселенских масштабов. С днем рождения", – написал артист.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Он отметил, что очень гордится супругой.

"Ты – огромная глыба добра, света, любви и заботы для всех, кто тебя знает или сталкивается с тобой!!! Я хочу тебе пожелать только одного – не теряй этот Божественный свет и эту детскую, очаровательную наивность. Ты – абсолютное солнце для нас с Моном. Мы все вокруг тебя кружимся, греемся и эта энергия и добро поддерживают в нас жизнь. Дело тут уже даже не в любви и романтике. А в абсолютном "прорастании" вглубь человека. Я тобой горжусь. Я любуюсь тобой, как человеком, мамой и женщиной", – поделился Топалов.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Влад добавил, что всегда и во всем поддержит Регину.

"Все мои победы – это твоя любовь и абсолютная, исключительная поддержка во всём и всегда. И это взаимно. Я за тобой – до конца! Я за тебя горой, против всех и всегда! Вы – моё! Я восхищаюсь тобой во всем! (Ну, практически) Я беру с тебя пример. Ты – моя героиня. Будь здорова!!! И оставайся самой счастливой рядом со мной!" – написал Влад Топалов.

Регина Тодоренко сейчас с семьей находится в Турции. Влад Топалов остался в Москве. Как призналась телеведущая, супруг не смог прилететь вместе с ней и сыном на отдых из-за недавно перенесенной операции.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

Ранее Регина Тодоренко призналась, что они с Владом Топаловым пережили кризис с отношениях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тодоренко не узнать! Ведущая показала себя круглощекую в 22 года (фото) Регина Тодоренко в подробностях расписала свою программу похудения на 20 кг после беременности Тодоренко призналась, что в их отношениях с Топаловым угасла страсть
шоу-бизнес Влад Топалов Регина Тодоренко
Реклама

Новости партнеров

"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Как пульс может рассказать об опасных болезнях

Популярные статьи

Сегодня, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Сегодня, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Сегодня, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 23:21Звездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

Вчера, 14:18Звездно

Каменских опубликовала фото без макияжа и нарвалась на недовольство фолловеров: Настя, будьте скромнее

Вчера, 09:27Звездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

Вчера, 08:47Звездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

12 июняЗвездно

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

12 июняЗвездно

Подкопаева заявила о краже номеров ее авто: новые подробности скандала с машиной, переехавшей утят

12 июняЗвездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

12 июняЗвездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

12 июняЗвездно

alyona alyona засветила грудь на голой фотографии в ванне

11 июняВкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

11 июняEvents

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

Новости партнеров

Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки"
Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки"
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять