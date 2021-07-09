Крим, заміжжя і ескорт: ТОП-3 скандали на конкурсі Міс Україна

Ми згадали найгучніші скандали, пов'язані з конкурсом краси "Міс Україна", які відбулися за останній час

ТОП-3 скандали, що трапилися на конкурсі "Міс Україна" / Фото: instagram.com/veronika_didusenko, instagram.com/margoritapasha, instagram.com/veronica_shchiptsova

Конкурси краси – це не тільки змагання між дівчатами за корону. Часом – це справжній скандал, який привертає увагу зовсім іншим... Сьогодні розповідаємо про гучні ситуації, що трапилися на конкурсі "Міс Україна" за останні роки.

Вероніка Дідусенко і корона

У 2018 році переможницею конкурсу краси "Міс Україна" стала 23-річна Вероніка Дідусенко. Однак 24 вересня Оргкомітет "Міс Україна" заявив про дискваліфікацію дівчини через те, що вона приховала той факт, що була заміжня і у неї є син. Згідно з правилами конкурсу, учасниці не повинні бути одруженими та мати дітей.

/ Фото: instagram.com/veronika_didusenko

У Вероніки відібрали корону, а вона, хоч і вибачилася за приховану інформацію, та виступила проти застарілих правил і заявила, що буде боротися за права дівчат із дітьми брати участь в конкурсі.

У мене є чітка позиція, що дівчата з дитиною можуть брати участь в конкурсі, – сказала Вероніка.

Дідусенко також звернулася до директорки організації "Міс Світу" Джулії Морлі з проханням переглянути правила, які забороняють матерям, заміжнім і розведеним жінкам брати участь в конкурсах.

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Маргарита Паша і Крим

Переможниця "Міс Україна-2019" Маргарита Паша з Харкова оскандалилася своєю заявою про Крим. Дівчина неоднозначно відповіла на питання – чий півострів.

Я вважаю, що Крим – всіх людей. Вся територія Землі належить всім нам, людям, – заявила Паша.

/ Фото: instagram.com/margoritapasha

Маргарита Паша додала, що відвідувала Крим в дитинстві, а її улюблені місця – це Ялта і Форос.

Після цих слів на володарку корони "Міс Україна" накинулися в соцмережах, а вона засудила негативну реакцію на її слова.

"Міс Україна" та ескорт

Цього року про конкурс "Міс Україна" заговорили ще на етапах кастингів. Директорка конкурсу Вероніка Щипцова розповіла про суворі правила відбору, через які відсівається частина дівчат на етапах відбіркових турів.

Одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу, – надання дівчатами ескорт-послуг, а це заборонено, – сказала Вероніка Щипцова.

Вероніка Щипцова / Фото: instagram.com/veronica_shchiptsova

Мережею ту ж мить же розлетілися новини про те, що організатори не можуть знайти дівчат із хорошою репутацією і натуральною красою.

Незабаром Вероніка Щипцова спростувала цю інформацію і зазначила, що журналісти неправильно піднесли її слова.

Можливо, для більшого залучення уваги журналісти вирішили зробити акцент на тому, що ми нібито не можемо знайти гідних претенденток. Зазвичай ми в червні вже оголошували претенденток, а в цьому році через регіональні кастингі відбір затягнувся, – сказала Вероніка Щипцова.

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