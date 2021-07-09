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ТОП-3 скандала на конкурсе Мисс Украина

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
9 июля, 11:35
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Мы вспомнили самые громкие скандалы, связанные с конкурсом красоты "Мисс Украина", которые произошли за последнее время
ТОП-3 скандала, которые произошли на конкурсе "Мисс Украина"
ТОП-3 скандала, которые произошли на конкурсе "Мисс Украина" / Фото: instagram.com/veronika_didusenko, instagram.com/margoritapasha, instagram.com/veronica_shchiptsova

Конкурсы красоты это не только соревнования между девушками за корону. Порой – это настоящий скандал, который привлекает внимание совсем другим... Сегодня рассказываем о скандальных ситуациях, которые случились на конкурсе "Мисс Украина" в последние годы.

Вероника Дидусенко и корона

В 2018 году победительницей конкурса красоты "Мисс Украина" стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Однако, 24 сентября Оргкомитет "Мисс Украина" заявил о дисквалификации девушки из-за того, что она скрыла тот факт, что была замужем и у нее есть сын. Согласно правилам конкурса, участницы не должны быть замужем и иметь детей.

Вероника Дидусенко
Вероника Дидусенко / Фото: instagram.com/veronika_didusenko

У Вероники отобрали корону, а она, хоть и извинилась за скрытую информацию, но выступила против устаревших правил и заявила, что будет бороться за права девушек с детьми участвовать в конкурсе.

У меня есть четкая позиция, что девушки с ребенком могут принимать участие в конкурсе, – сказала Вероника.

Дидусенко также обратилась к директору организации "Мисс Мира" Джулии Морли с просьбой пересмотреть правила, которые запрещают матерям, замужним и разведенным женщинам принимать участие в конкурсах.

Маргарита Паша и Крым

Победительница "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша из Харькова оскандалилась своим заявлением о Крыме. Девушка неоднозначно ответила на вопрос, чей Крым.

Я считаю, что Крым – всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям, – заявила Паша.

Маргарита Паша
Маргарита Паша / Фото: instagram.com/margoritapasha

Маргарита Паша добавила, что посещала полуостров в детстве, а ее любимые места – это Ялта и Форос.

После этих слов, на обладательницу короны "Мисс Украина" накинулись в соцсетях, а она осудила негативную реакцию на ее слова.

"Мисс Украина" и эскорт

В этом году о конкурсе "Мисс Украина" заговорили еще на этапах кастингов. Директор конкурса Вероника Щипцова рассказала о строгих правилах отбора, из-за которых отсеивается часть девушек на этапах отборочных туров.

Одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса, – оказывание девушками эскорт-услуг, а это запрещено, – сказала тогда Вероника Щипцова.

Вероника Щипцова
Вероника Щипцова / Фото: instagram.com/veronica_shchiptsova

По Сети тут же разлетелись новости о том, что организаторы не могут найти девушек с хорошей репутацией и натуральной красотой не могут найти.

Вскоре Вероника Щипцова опровергла эту информацию и отметила, что журналисты неправильно преподнесли ее слова.

Возможно, для большего привлечения внимания журналисты решили сделать акцент на том, что мы якобы не можем найти достойных претенденток. Обычно мы в июне уже объявляли претенденток, а в этом году из-за региональных кастингов отбор затянулся, – сказала Вероника Щипцова.

Ранее мы писали, что Каролина Ашион обвинила министра культуры Украины в расизме.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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