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Організатори Міс Україна не можуть знайти учасниць без імплантів та з хорошою репутацією

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
4 липня, 15:03
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Конкурс краси Міс Україна-2021 відбудеться у жовтні, але поки що організатори в пошуках 25 дівчат з ідеальною репутацією, без збільшених губ та зі знанням англійської
Організатори Міс Україна не можуть знайти гідних конкурсанток
Організатори Міс Україна не можуть знайти гідних конкурсанток / Фото: missukraine.ua

У жовтні має відбутися всеукраїнський конкурс краси "Міс Україна-2021". Кастинги вже почалися, але організатори б'ють на сполох: гідних учасниць практично немає.

Виявилося, що 25 дівчат з ідеальною для конкурсу репутацією знайти не просто. Згідно з правилами, конкурсантки повинні бути без імплантів, збільшених губ, нарощеного волосся і без татуювань. Такий ось жорсткий набір правил.

Якою має бути учасниця "Міс Україна":

  • без імплантів
  • без збільшення губ
  • без татуювань
  • без нарощеного волосся
  • без заплямованої репутації

"Ми запитуємо про інтелектуальні та моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про фінансові перспективи, які дасть перемога, то це зовсім інше", – ділиться директорка "Міс Україна" Вероніка Щипцова в сюжеті ТСН, опублікованому в YouTube.

Вона додала, що часом дівчата, які приходять на співбесіду, виглядають не так, як на фото. А ще багато хто не розуміє, що після кастингу буде купа роботи: відвідування культурних заходів, благодійність і спортивний табір – підготовка до самого конкурсу.

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Це прибирає половину претенденток, каже Шипцова. Та головна проблема конкурсу – це надання дівчатами ескорт-послуг. Якщо на "Міс світу" потрапить конкурсантка із заплямованою репутацією, це дискредитує всю країну.

"Міс Україна-2012" Маргарита Паша
"Міс Україна-2012" Маргарита Паша / Фото: instagram.com/margoritapasha

"Міс Україна-2012" Маргарита Паша
"Міс Україна-2012" Маргарита Паша / Фото: instagram.com/margoritapasha

Нагадаємо, що переможницею "Міс Україна 2019" стала Маргарита Паша з Харкова. Два роки тому вона потрапила у скандал через своє висловлювання про Крим.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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