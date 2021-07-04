Організатори Міс Україна не можуть знайти учасниць без імплантів та з хорошою репутацією

У жовтні має відбутися всеукраїнський конкурс краси "Міс Україна-2021". Кастинги вже почалися, але організатори б'ють на сполох: гідних учасниць практично немає.
Виявилося, що 25 дівчат з ідеальною для конкурсу репутацією знайти не просто. Згідно з правилами, конкурсантки повинні бути без імплантів, збільшених губ, нарощеного волосся і без татуювань. Такий ось жорсткий набір правил.
Якою має бути учасниця "Міс Україна":
- без імплантів
- без збільшення губ
- без татуювань
- без нарощеного волосся
- без заплямованої репутації
"Ми запитуємо про інтелектуальні та моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про фінансові перспективи, які дасть перемога, то це зовсім інше", – ділиться директорка "Міс Україна" Вероніка Щипцова в сюжеті ТСН, опублікованому в YouTube.
Вона додала, що часом дівчата, які приходять на співбесіду, виглядають не так, як на фото. А ще багато хто не розуміє, що після кастингу буде купа роботи: відвідування культурних заходів, благодійність і спортивний табір – підготовка до самого конкурсу.
Це прибирає половину претенденток, каже Шипцова. Та головна проблема конкурсу – це надання дівчатами ескорт-послуг. Якщо на "Міс світу" потрапить конкурсантка із заплямованою репутацією, це дискредитує всю країну.
Нагадаємо, що переможницею "Міс Україна 2019" стала Маргарита Паша з Харкова. Два роки тому вона потрапила у скандал через своє висловлювання про Крим.