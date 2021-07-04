Організатори Міс Україна не можуть знайти учасниць без імплантів та з хорошою репутацією

Конкурс краси Міс Україна-2021 відбудеться у жовтні, але поки що організатори в пошуках 25 дівчат з ідеальною репутацією, без збільшених губ та зі знанням англійської

Організатори Міс Україна не можуть знайти гідних конкурсанток / Фото: missukraine.ua

У жовтні має відбутися всеукраїнський конкурс краси "Міс Україна-2021". Кастинги вже почалися, але організатори б'ють на сполох: гідних учасниць практично немає.

Виявилося, що 25 дівчат з ідеальною для конкурсу репутацією знайти не просто. Згідно з правилами, конкурсантки повинні бути без імплантів, збільшених губ, нарощеного волосся і без татуювань. Такий ось жорсткий набір правил.

Якою має бути учасниця "Міс Україна":

без імплантів

без збільшення губ

без татуювань

без нарощеного волосся

без заплямованої репутації

"Ми запитуємо про інтелектуальні та моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про фінансові перспективи, які дасть перемога, то це зовсім інше", – ділиться директорка "Міс Україна" Вероніка Щипцова в сюжеті ТСН, опублікованому в YouTube.

Вона додала, що часом дівчата, які приходять на співбесіду, виглядають не так, як на фото. А ще багато хто не розуміє, що після кастингу буде купа роботи: відвідування культурних заходів, благодійність і спортивний табір – підготовка до самого конкурсу.

Це прибирає половину претенденток, каже Шипцова. Та головна проблема конкурсу – це надання дівчатами ескорт-послуг. Якщо на "Міс світу" потрапить конкурсантка із заплямованою репутацією, це дискредитує всю країну.

"Міс Україна-2012" Маргарита Паша / Фото: instagram.com/margoritapasha

"Міс Україна-2012" Маргарита Паша / Фото: instagram.com/margoritapasha

Нагадаємо, що переможницею "Міс Україна 2019" стала Маргарита Паша з Харкова. Два роки тому вона потрапила у скандал через своє висловлювання про Крим.