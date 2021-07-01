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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури України в расизмі. Він відповів

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
1 липня, 10:58
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Українська телеведуча поділилася неприємною історією, яка сталася за участю Олександра Ткаченка кілька років тому. Тоді Ашіон хотіла пройти кастинг на роль ведучої ранкового шоу
Кароліна Ашіон і Олександр Ткаченко
Кароліна Ашіон і Олександр Ткаченко / Фото: facebook.com/karolina.ashion

Шість років тому Кароліна Ашіон хотіла спробувати себе в ролі ведучої ранкового шоу на одному з телеканалів. Тоді генпродюсером каналу був нинішній міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Своєю історією Ашіон вирішила поділитися після того, як днями зіткнулася з Ткаченком у Львові на музичному фестивалі. У великому пості в Facebook Кароліна розповіла, як Олександр відмовив їй в прийомі на роботу, вказавши на колір шкіри (мати Кароліни – українка, батько-нігерієць Ред.).

Ось, що пише Кароліна про той випадок:

Відповідь була карколомною: "Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб... Я не готовий ризикувати рейтингами...". Далі – шок, море сліз і звільнення. Чи бачила я себе в дзеркало? Так бачила. Начебто нормальна. Та, певно, кольором шкіри не вийшла, – пише Ашіон.

Кароліна Ашіон
Кароліна Ашіон / Фото: facebook.com/karolina.ashion

За словами Кароліни, після інциденту пройшло шість років, а недавня зустріч з Олександром на Leopolisjazz у Львові нагадала їй про це неприємну подію. Незважаючи на всі обставини, Ашіон стверджує, що Ткаченко навіть не вибачився перед нею.

У такі моменти справа не в "хоробрості", а в незрозумілій силі, що сама змушує тебе говорити. Я нагадала Ткаченко про той епізод. І знову отримала у відповідь "нетленку": "А що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав?" Я остовпіла. Але дружина міністра не мовчала. І навіть тикала мені чомусь, вважаючи за свій обов'язок, напевно, захистити чоловіка. Ну що ж, похвально. "А може мені ще вибачення у вас попросити? – сказав Ткаченко з "посмішкою" на обличчі, – згадала Кароліна.

На думку ведучої, шість років тому Олександр міг вибрати більш ввічливу форму, щоб відмовити їй і через кілька років все ж вибачитися.

Можна було тепер просто вибачитися по-людськи? Звісно. А так це не просто хамство. Це расизм, друзі. Я на цьому знаюся, – пише Ашіон.

Розповідь Кароліни викликала бурю обурення у громадськості. Незабаром Олександр Ткаченко особисто відповів телеведучій в коментарях. Міністр культури і інформаційної політики зазначив, що в той час не займався кастингом і расистом він себе не вважає.

Я завжди дивився і бачив (і так є дотепер) перед собою особистість і професіоналізм, а не гендер, орієнтацію, колір шкіри тощо, – пише Ткаченко, – Я – за різноманітність, інклюзивність і бачення в різниці цінності, яку слід примножувати.

Скріншот: Facebook

Раніше ми повідомляли, що Disney + заблокував для дітей "расистські" мультфільми "Пітер Пен" і "Дамбо". Ми також писали, що відомого темношкірого актора зацькували через критику руху за права афроамериканців.

Дивіться інтерв'ю Жана Беленюка, в якому він розповів про те, як в дитинстві стикався з расизмом:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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