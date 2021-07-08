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Проблем з пошуком дівчат немає, але частіше спостерігаємо втручання у зовнішність – заява директорки Міс Україна

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
8 липня, 13:32
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Днями в ЗМІ поширилася інформація про те, що організатори знаменитого конкурсу краси "Міс Україна" не можуть підібрати 25 учасниць, які відповідатимуть вимогам
Директор конкурсу "Міс Україна" розповіла про кастинг
Директор конкурсу "Міс Україна" розповіла про кастинг / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Після того як директорка "Міс Україна" Вероніка Шипцова заявила, як проходить відбір учасниць цього року, багато хто вирішив, що конкурс посилив правила. Більш того, активно почало обговорюватися, що шукаються дівчата лише з натуральною зовнішністю і бездоганною репутацією, а таких майже немає.

Виданню "КП в Україні" Вероніка Шипцова прокоментувала чутки про проблеми з пошуком учасниць на конкурс. Вона спростувала інформацію про те, що дівчат нібито не можуть знайти через посилені правила. Нагадаємо, що учасниця конкурсу "Міс Україна" повинна бути: без імплантів, з природними та без збільшення губами, без татуювань, без нарощеного волосся і з незаплямованою репутацією.

Це не нові правила – такими вимоги конкурсу були завжди. Просто ми стали частіше спостерігати на кастингах деякі втручання в зовнішність. Це сучасність, від якої не втекти. Можливо, для більшого залучення уваги журналісти вирішили зробити акцент на тому, що ми нібито не можемо знайти гідних претенденток. Зазвичай ми в червні вже оголошували претенденток, а в цьому році через регіональні кастинги відбір затягнувся, – сказала Вероніка Щипцова.

Директор "Міс Україна" Вероніка Шіпцова
Директор "Міс Україна" Вероніка Шіпцова / Фото: facebook.com/missukraineofficial

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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