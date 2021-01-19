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Тімур Мірошниченко зізнався, як відсвяткує перший день народження сина в умовах локдауна

Сьогодні, 18:25

Сьогодні у сина телеведучого день народження

Сьогодні синові Тімура Мірошниченка виповнюється рік. Ведучий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" поділився, яким бачить майбутнє сина.

У минулому році у ведучого Тімура Мірошниченка та його дружини Інни народився син Марко . Сім'я в умовах локдауна відмовилася від пишного святкування першого дня народження сина, але відзначила цю подію сімейною фотосесією.

Тимур Мірошниченко з дружиною Інною
Тимур Мірошниченко з дружиною Інною
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"З появою Марка нам стало в два рази веселіше, ще більше щастя і любові. Як тільки у нас народилася Мія, ми з Тімуром відразу зрозуміли, що хочемо помножити на два дзвінкий сміх і ці яскраві емоції, і у нас все вийшло ", – поділилася дружина шоумена Інна Мірошниченко.

За словами пари, у їхніх дітей різні характери. Мія – емоційна, як кажуть батьки, вогненна дівчинка з характером, Марко – більш спокійний і терплячіий але як і тато вже проявляє любов до спорту.

Тімур Мірошниченко з сином
Тімур Мірошниченко з сином
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Мене дуже радує, що, коли з'являється в його полі зору м'яч, Маркові це цікаво і він весело біжить йому назустріч. Хотів би віддати сина в майбутньому до футбольної секції. По-перше, потрібно рятувати майбутнє українського футболу, а по-друге, це прекрасний чоловічий вид спорту ", – поділився ведущий.

День народження Марка сім'я планує відсвяткувати в сімейному колі, а хрещені хлопчика обіцяли приготувати для нього найкращий подарунок – його улюблений чізкейк.

Раніше ми розповідали, які подарунки роблять українські зірки своїм половинкам.

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