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Тимур Мирошниченко признался, как отпразднует первый день рождения сына в условиях локдауна

Сегодня, 18:25

Сегодня у сына телеведущего день рождения

Сегодня сыну Тимура Мирошниченко исполняется годик. Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" поделился, каким видит будущее сына.

В прошлом году у ведущего Тимура Мирошниченко и его супруги Инны родился сын Марко. Семья в условиях локдауна отказалась от пышного празднования первого дня рождения сына, но отметила это событие семейной фотосессией.

Тимур Мирошниченко с женой Инной
Тимур Мирошниченко с женой Инной
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"С появлением Марка нам стало в два раза веселее, еще больше счастья и любви. Как только у нас родилась Мия, мы с Тимуром сразу поняли, что хотим умножить на два звонкий смех и эти яркие эмоции, и у нас все получилось", – поделилась супруга шоумена Инна Мирошниченко.

По словам пары, у их детей разные характеры. Мия – эмоциональная, как говорят родители, огненная девочка с характером, Марко – более спокойный и усидчивый, но как и папа уже проявляет любовь к спорту.

Тимур Мирошниченко с сыном
Тимур Мирошниченко с сыном
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Меня очень радует, что, когда появляется в его поле зрения мяч, Марко это интересует, он весело бежит ему навстречу. Хотел бы отдать сына в будущем в футбольную секцию. Во-первых, нужно спасать будущее украинского футбола, а во-вторых, это прекрасный мужской вид спорта", – поделился ведущий.

День рождения Марко семья планирует отпраздновать в семейном кругу, а крестные мальчика обещали приготовить для него лучший подарок – его любимый чизкейк.

Ранее мы рассказывали, какие подарки делают украинские звезды своим половинкам.

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