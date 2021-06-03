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Тіма Білоруських вийшов під заставу за 4 тис доларів, а не в обмін на підтримку білоруської влади

Сьогодні, 20:06

У січні цього року у білоруського співака виявили наркотики при затриманні в Мінську. Попри те, що Тіма спочатку заперечував свій арешт, в результаті все виявилося правдою, а сам артист вийшов під заставу

Тіма Білоруських про своє затримання
Тіма Білоруських про своє затримання
Фото: Скріншот з YouTube

Співак Тіма Білоруських, якого засудили до двох років обмеження волі за зберігання наркотиків, спростував чутки, що йому пом'якшили строк в обмін на те, що він підтримуватиме білоруську владу. Артист зізнався, що сума його застави була еквівалентна 3500-4000 доларів (95-110 тисяч гривень). Більш того, за словами співака, в той вечір він не вживав наркотики, а те, що сталося – "дурна випадковість".

В інтерв'ю Юрію Дудю, яке було опубліковано на YouTube-каналі "вДудь", Тіма Білоруських згадав момент затримання.

"З нізвідки з'являється мінівен і вилазять дядьки в масках. Друга одразу кладуть на підлогу, а я не розумів, що відбувається, ще секунди дві-три постояв, але дядьки не дуже цього хотіли", – сказав Тіма Білоруських.

Після новин про арешт артиста, з'явилося безліч чуток, включаючи й те, що у нього виявили два кілограми гашишу. Сам же артист заявив, що того вечора він не був в стані наркотичного сп'яніння і в цілому не відчуває тяги до подібних речовин.

"Дурість цієї ситуації в тому, що я взагалі не нюхаю. Я можу косяком побалуватися, я цього не приховую. Але те, що у мене опинилася порошкоподібна речовина – це дурний збіг обставин", – зізнався Тіма.

Тіма Білоруських
Тіма Білоруських
Фото: instagram.com/timabelorusskih

На думку артиста, їх з другом телефони прослуховували, тому він вважає, що їх хтось "здав". У результаті Тіма Білоруських провів у відділенні одну ніч, а на наступний день правоохоронні органи та спецназ вирушили до нього додому. Однак за результатами обшуку нічого не знайшли.

Після цього Тімі Білоруських запропонували вийти під заставу за 3500-4000 доларів. Артист погодився.

Дивіться інтерв'ю Тими Білоруських Юрію Дудю:

Нагадаємо, що раніше вибухнув скандал між українським блогером Івангаєм і Юрієм Дудем.

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